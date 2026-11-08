Atletico Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi, nereden canlı izlenir?

Atletico Madrid - Barcelona maçı, 8 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. La Liga’nın 12. haftasında Madrid’de oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından yayımlanacak.
İspanya La Liga’nın 12. haftasındaki Atletico Madrid - Barcelona maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak. Atletico Madrid’in ev sahipliğindeki mücadelede iki takım ligde üç puan için karşı karşıya gelecek.
Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Karşılaşmanın başlangıç saati Türkiye’de 23.00, İspanya’da ise yerel saatle 21.00 olacak. Mücadelenin Türkiye’deki yayın kanalı S Sport olarak belirtildi.
Karşılaşmanın programı şöyle:
- Tarih: 8 Kasım 2026 Pazar
- Saat: 23.00 (TSİ)
- Stadyum: Riyadh Air Metropolitano, Madrid
- Yayın kanalı: S Sport
Atletico Madrid - Barcelona maçı şifresiz yayımlanacak mı?
Karşılaşma için S Sport yayın bilgisi paylaşılırken şifresiz yayın yapılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle maçın şifresiz izlenebileceği yönünde kesin bir ifade kullanılamıyor.
Atletico Madrid ve Barcelona’nın muhtemel 11’leri
Karşılaşma öncesinde belirtilen muhtemel kadrolar şöyle:
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Giuliano, Koke, Barrios, Baena, Kang-in Lee, Alvarez
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Raphinha.
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