Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatmamıştır? Milyoner'de 300 bin TL'lik soru

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SORU: Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatmamıştır?

CEVAP: D: II. Bayezid

A: II. Mehmed

B: I. Bayezid

C: II. Murad

D: II. Bayezid

İstanbul'u Kuşatan Osmanlı Hükümdarları

I. Bayezid (Yıldırım Bayezid): İstanbul'u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahıdır. 1391 ve 1400 yılları arasında şehri tam 4 kez farklı zamanlarda kuşatmıştır. Kuşatmaları kolaylaştırmak adına Anadolu Hisarı'nı (Güzelce Hisar) yaptırmıştır. Bu kuşatmalar; Haçlı tehlikesi (Niğbolu Savaşı), kış şartları ve en nihayetinde doğudan gelen Timur tehlikesi (Ankara Savaşı) nedeniyle kaldırılmak zorunda kalmıştır.

Musa Çelebi: Fetret Devri döneminde, 1411 yılında Edirne'de sultanlığını ilan ettiği sırada İstanbul'u karadan kuşatmıştır. Ancak bu girişim, kardeşi Çelebi Mehmed'in Bizans ile ittifak yaparak kendisine karşı harekete geçmesi üzerine sonuçsuz kalmıştır. (Not: Musa Çelebi taht kavgaları sürecinde hükümdarlık sürdürdüğü için geleneksel padişah listelerinde resmi olarak yer almaz, ancak kuşatmayı yöneten önemli bir hanedan üyesidir).

II. Murad: 1422 yılında Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı iç işlerine karışması ve şehzadeleri kışkırtması üzerine İstanbul'u büyük bir orduyla karadan kuşatmıştır. Bu kuşatma, kardeşi Şehzade Mustafa'nın Anadolu'da başlattığı isyan sebebiyle kaldırılmıştır.

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II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet): 6 Nisan 1453'te İstanbul'u hem karadan hem de denizden kuşatmıştır. Rumeli Hisarı'nın inşası, şahi toplarının dökülmesi ve gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi gibi askeri dehalarla sürdürülen 53 günlük kuşatmanın ardından, 29 Mayıs 1453'te şehri fethederek Bizans İmparatorluğu'na son vermişti