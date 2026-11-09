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Trabzon'da okullar tatil mi? 9 Kasım Trabzon'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

00:15, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzon'da okulların 9 Kasım'daki durumu, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından öğrenciler ve velilerin gündeminde. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilirken kararın kapsamı, tüm okulların tatil olup olmadığını merak edenler için önem taşıyor. İşte Trabzon'da eğitime ara verilen ilçeler ve kararın ayrıntıları.

Trabzon'da taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde 9 Kasım'da ara verildi. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar, bazı güzergahlarda ulaşımı da aksattı.

Trabzon'da hangi ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi?

Trabzon'da taşımalı eğitim, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Kasım'da Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde yapılamayacak. Yetkililerden alınan bilgiye göre karar, iki ilçedeki taşımalı eğitimi kapsıyor.


Eğitime ara verilen ilçeler şöyle:

- Tonya: 9 Kasım'da taşımalı eğitime ara verildi.

- Şalpazarı: 9 Kasım'da taşımalı eğitime ara verildi.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Trabzon'da aralıklarla etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığı düştü. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.


Çaykara ilçesindeki Uzungöl ile Tonya'nın yüksek kesimleri ve Kadırga Yaylası karla kaplandı. Şalpazarı'nın yüksek kesimlerindeki bazı mahallelerde, Sis Dağı ve Alaca yaylalarında da kar etkili oldu.

Rize yaylalarında kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı

Rize'de yağışın ardından gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar görüldü. Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası karla kaplanırken yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.


Ordu'da ise gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Akkuş, Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Artvin'de kar ulaşımı aksattı

Artvin'de yağmur, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Merkez ilçenin yanı sıra Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Ardanuç'un yüksek rakımlı köy ve yaylaları karla kaplandı.


Kafkasör Yaylası'nda da kar etkili olurken Atabarı Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı. Borçka-Camili kara yolunda ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Başlıklar :Trabzonokul tatilieğitime arakar yağışı
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Trabzon'da okullar tatil mi? 9 Kasım Trabzon'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

Trabzon'da taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde 9 Kasım'da ara verildi. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar, bazı güzergahlarda ulaşımı da aksattı.

Trabzon'da hangi ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi?

Trabzon'da taşımalı eğitim, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Kasım'da Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde yapılamayacak. Yetkililerden alınan bilgiye göre karar, iki ilçedeki taşımalı eğitimi kapsıyor.


Eğitime ara verilen ilçeler şöyle:

- Tonya: 9 Kasım'da taşımalı eğitime ara verildi.

- Şalpazarı: 9 Kasım'da taşımalı eğitime ara verildi.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Trabzon'da aralıklarla etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığı düştü. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.


Çaykara ilçesindeki Uzungöl ile Tonya'nın yüksek kesimleri ve Kadırga Yaylası karla kaplandı. Şalpazarı'nın yüksek kesimlerindeki bazı mahallelerde, Sis Dağı ve Alaca yaylalarında da kar etkili oldu.

Rize yaylalarında kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı

Rize'de yağışın ardından gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar görüldü. Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası karla kaplanırken yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.


Ordu'da ise gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Akkuş, Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Artvin'de kar ulaşımı aksattı

Artvin'de yağmur, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Merkez ilçenin yanı sıra Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Ardanuç'un yüksek rakımlı köy ve yaylaları karla kaplandı.


Kafkasör Yaylası'nda da kar etkili olurken Atabarı Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı. Borçka-Camili kara yolunda ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

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