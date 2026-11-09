Okullar tatil mi? 9 Kasım Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler hangileri, valilikten açıklama geldi mi?

Yurdun farklı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, Ankara, Sivas, Tokat, Ağrı, Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçeler beyaza bürürken günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kastamonu'da 230, Sinop'ta ise 20 köy yolunun ulaşıma kapanması üzerine ekipler yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının ardından öğrenci ve veliler, “Okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde kar tatili var, valiliklerden açıklama geldi mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. Van'ın 7 ilçesi ile Trabzon'un 2 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.