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HSK kararnamesi 2026: Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları hakim ve savcı ataması görev yeri listesi

08:28, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:28, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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HSK Birinci Dairesi, 7 Cumhuriyet savcısının görev yeri değişikliği yaptı. İstanbul ve Ankara’daki başsavcı vekilliklerine yapılan atamalar ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına gerçekleştirilen görevlendirme dikkat çekti. Buna göre, Kerem Ali Yakut İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Rahim Burak Demir İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. İşte Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi hakim ve savcı ataması görev yeri listesi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Kararda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan iki Cumhuriyet savcısının başsavcı vekilliğine atanması yer aldı.





Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi Resmi Gazete atama kararları

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda görev yapan 7 Cumhuriyet savcısına ilişkin önemli görev değişiklikleri yaptı. Son TV'nin aktardığına göre, Kerem Ali Yakut İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Rahim Burak Demir İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Böylece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde iki Cumhuriyet savcısının başsavcı vekili olarak görev yapması kararlaştırıldı.

Kararnamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan’ın da görev yeri değiştirildi.

Evliya Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Kararda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan bir başsavcı vekilinin Yargıtay’a atanması da yer aldı.

Halil Maçkaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki bir diğer görev değişikliği ise Eşref Çağdaş Bal hakkında yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

HSK kararında Adalet Bakanlığında görev yapan bir Cumhuriyet savcısının Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanması da yer aldı.

Ordu Cumhuriyet Savcısı olup Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğünde vekâleten daire başkanlığı görevini yürüten Ahmet Hamdi Taşyapan, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet savcısı Tolga Şahin de başsavcı vekilliğine atanan isimler arasında yer aldı.

Tolga Şahin, Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevinden Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.


HSK ATAMA KARARNAMESİ TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Başlıklar :kararnameHSKHSK atamalarıhakim ve savcı alımları
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HSK kararnamesi 2026: Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları hakim ve savcı ataması görev yeri listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Kararda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan iki Cumhuriyet savcısının başsavcı vekilliğine atanması yer aldı.





Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi Resmi Gazete atama kararları

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda görev yapan 7 Cumhuriyet savcısına ilişkin önemli görev değişiklikleri yaptı. Son TV'nin aktardığına göre, Kerem Ali Yakut İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Rahim Burak Demir İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Böylece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde iki Cumhuriyet savcısının başsavcı vekili olarak görev yapması kararlaştırıldı.

Kararnamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan’ın da görev yeri değiştirildi.

Evliya Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Kararda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan bir başsavcı vekilinin Yargıtay’a atanması da yer aldı.

Halil Maçkaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki bir diğer görev değişikliği ise Eşref Çağdaş Bal hakkında yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

HSK kararında Adalet Bakanlığında görev yapan bir Cumhuriyet savcısının Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanması da yer aldı.

Ordu Cumhuriyet Savcısı olup Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğünde vekâleten daire başkanlığı görevini yürüten Ahmet Hamdi Taşyapan, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet savcısı Tolga Şahin de başsavcı vekilliğine atanan isimler arasında yer aldı.

Tolga Şahin, Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevinden Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.


HSK ATAMA KARARNAMESİ TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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