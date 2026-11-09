Van'da okullar tatil mi?

Van'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, eğitimde aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe kaymakamlıklarından peş peşe tatil açıklamaları geldi.Muradiye Kaymakamlığı, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Tuşba Kaymakamlığı da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmelerin ardından devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime ara verilmesine karar verildiğini açıkladı.Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit kaymakamlıkları da kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Bolu’da okullar tatil oldu mu?

Bolu’da yarın okulların tatil olduğuna ilişkin Valilik tarafından açıklanmadı.

Bolu kent merkezinde gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.