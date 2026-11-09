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Fatma Betül Sayan Kaya ifadesinde ne dedi, neler söyledi, fona nasıl girdi?

10:12, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:32, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fon soruşturması kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından mahkemeye sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Peki Fatma Betül Sayan Kaya ifadesinde ne dedi, neler söyledi, fona nasıl girdi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya'nın işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, Kaya'nın bu suçlardan tutuklanmasına karar verdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Fatma Betül Sayan Kaya ifadesinde ne dedi, neler söyledi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırılan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce 'Suç örgütüne üye olma' ve 'SPK Kanunu’na muhalefet' suçlarından tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. 500 bin lira aylık geliri olduğunu söyleyerek belirten Kaya, “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Ben savcılık sevk yazısını gördüm. TERA yönetimiyle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle öyle bir görüşmem yoktur. Öyle bir ifadem olduysa görmek isterim.

Emre Tezmen ile hayatımda bir defa karşılaştım. Erdin Özel isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne TERA ile ilgili ne de borsada yaptığım işlemlerle ilgili kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

Kaya, “Savcılık ifademde geçen Erdin Özel ile görüşmem, onun bana önerilmesi sonucu gerçekleştirdiğimiz tanışma görüşmesiydi. Ben kendisinin ismini duymuştum ancak şahsen o güne kadar tanımıyordum. Tanışma görüşmesi olduğu için kendisinin ne iş yaptığını sordum. Kendisi de bana TERA Holding yönetiminde olduğunu söyledi. Ben TERA Holding’i bilmediğim için ‘Ne iş yapar bu TERA Holding?’ diye sordum. O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti. Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Ben de bugüne kadar bir siyasetçi olduğum için borsayla hiçbir işim olmadığını dile getirdim.

Tanışma görüşmemiz de o şekilde bitmiştir. Ben üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim. Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik. Hem Erdin Bey’in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık” dedi.

Kaya, “Benim, kesinlikle Erdin Özel ile yoğun bir trafiğim olmadı. Kendisiyle iddia edildiği gibi sık görüşen biri değilim. Keza Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Yoğun bir görüşme trafiği kesinlikle söz konusu değildir. Özellikle Emre Tezmen ve Erdin Özel’in tüm HTS kayıtlarımın dosyaya eklenmesini talep ederim. Savcılık sevk yazısında benim tüm hisselerimi 16 Eylül 2026 tarihinde sattığımı belirtmiştir ancak bu husus doğru değildir. Ben hisselerimin yarısından fazlasını ağustos ayında satmış bulunmaktaydım. Bununla birlikte 17 Eylül’de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim, haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte giderek TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim iki çocuğum vardır. Biri yakın tarihte açık kalp ameliyatı olmuştur. Küçük bir kızım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim” dedi.

Başlıklar :Fatma Betül Sayan KayaFatma Betül Sayan Kaya ifadesifon soruşturması
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Fatma Betül Sayan Kaya ifadesinde ne dedi, neler söyledi, fona nasıl girdi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya'nın işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, Kaya'nın bu suçlardan tutuklanmasına karar verdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Fatma Betül Sayan Kaya ifadesinde ne dedi, neler söyledi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırılan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce 'Suç örgütüne üye olma' ve 'SPK Kanunu’na muhalefet' suçlarından tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. 500 bin lira aylık geliri olduğunu söyleyerek belirten Kaya, “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Ben savcılık sevk yazısını gördüm. TERA yönetimiyle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle öyle bir görüşmem yoktur. Öyle bir ifadem olduysa görmek isterim.

Emre Tezmen ile hayatımda bir defa karşılaştım. Erdin Özel isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne TERA ile ilgili ne de borsada yaptığım işlemlerle ilgili kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

Kaya, “Savcılık ifademde geçen Erdin Özel ile görüşmem, onun bana önerilmesi sonucu gerçekleştirdiğimiz tanışma görüşmesiydi. Ben kendisinin ismini duymuştum ancak şahsen o güne kadar tanımıyordum. Tanışma görüşmesi olduğu için kendisinin ne iş yaptığını sordum. Kendisi de bana TERA Holding yönetiminde olduğunu söyledi. Ben TERA Holding’i bilmediğim için ‘Ne iş yapar bu TERA Holding?’ diye sordum. O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti. Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Ben de bugüne kadar bir siyasetçi olduğum için borsayla hiçbir işim olmadığını dile getirdim.

Tanışma görüşmemiz de o şekilde bitmiştir. Ben üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim. Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik. Hem Erdin Bey’in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık” dedi.

Kaya, “Benim, kesinlikle Erdin Özel ile yoğun bir trafiğim olmadı. Kendisiyle iddia edildiği gibi sık görüşen biri değilim. Keza Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Yoğun bir görüşme trafiği kesinlikle söz konusu değildir. Özellikle Emre Tezmen ve Erdin Özel’in tüm HTS kayıtlarımın dosyaya eklenmesini talep ederim. Savcılık sevk yazısında benim tüm hisselerimi 16 Eylül 2026 tarihinde sattığımı belirtmiştir ancak bu husus doğru değildir. Ben hisselerimin yarısından fazlasını ağustos ayında satmış bulunmaktaydım. Bununla birlikte 17 Eylül’de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim, haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte giderek TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim iki çocuğum vardır. Biri yakın tarihte açık kalp ameliyatı olmuştur. Küçük bir kızım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim” dedi.

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