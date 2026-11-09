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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2027 Ramazan başlangıcı, ilk teravih, ilk sahur ve ilk iftar tarihleri

09:47, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:47, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İşte üç aylar ve 2027 Ramazan takvimi.

Müslümanlar için büyük manevi anlam taşıyan rahmet ve bereket mevsimi Üç Aylar ile 2027 yılı Ramazan ayına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi netleşti. Milyonlarca vatandaşın yoğun olarak sorguladığı "Üç aylar ne zaman başlıyor, 2027 Ramazan ayı hangi güne denk geliyor, ilk teravih namazı ve ilk sahur ne zaman, ilk iftar ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları ve 2026-2027 ibadet takvimi şu şekildedir:  

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.



RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecelerinden Kadir Gecesi, 2027 yılında 5 Mart Cuma günü idrak edilecek.

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk gelecek. Arife günü: 8 Mart 2027 Pazartesi

Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı

Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba

Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026-2027

Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe

Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi

Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı

Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar

Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma

Ramazan Bayramı 1. Gün 9 Mart 2027 Salı.

Başlıklar :RamazanRamazan 2027oruçüç aylar
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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2027 Ramazan başlangıcı, ilk teravih, ilk sahur ve ilk iftar tarihleri

Müslümanlar için büyük manevi anlam taşıyan rahmet ve bereket mevsimi Üç Aylar ile 2027 yılı Ramazan ayına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi netleşti. Milyonlarca vatandaşın yoğun olarak sorguladığı "Üç aylar ne zaman başlıyor, 2027 Ramazan ayı hangi güne denk geliyor, ilk teravih namazı ve ilk sahur ne zaman, ilk iftar ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları ve 2026-2027 ibadet takvimi şu şekildedir:  

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.



RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecelerinden Kadir Gecesi, 2027 yılında 5 Mart Cuma günü idrak edilecek.

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk gelecek. Arife günü: 8 Mart 2027 Pazartesi

Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı

Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba

Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026-2027

Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe

Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi

Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı

Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar

Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma

Ramazan Bayramı 1. Gün 9 Mart 2027 Salı.

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