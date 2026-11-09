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Adil Katılım Bankası kimin sahibi kim? Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç fon soruşturmasında tutuklandı mı?

13:33, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adil Katılım Bankası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç fon soruşturmasında tutuklandı. Adil Katılım Bankası, 20 Eylül 2025 tarihinde 3 milyar TL sermaye ile faaliyetine izin verilmişti. Peki Adil Katılım Bankası kimin, sahibi kim?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç soruşturma kapsamında tutuklandı.

Adil Katılım Bankası kimin?

Bankanın kurucu ortakları arasında Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan yer alıyor.

Fon soruşturması kapsamında son olarak 8 Kasım'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı.

İki ismin gözaltı işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Kemal Akkaya, 23 Eylül tarihinde savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Yunus Arıncı ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada 9 Kasım itibarıyla 121 tutuklu bulunuyor.

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Başlıklar :Adil Katılım BankasıMurat YönaçFon soruşturması
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Adil Katılım Bankası kimin sahibi kim? Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç fon soruşturmasında tutuklandı mı?
Adil Katılım Bankası
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