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DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 DGS üniversite ek kayıt tarihleri ve son kayıt günü

13:46, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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ÖSYM, 2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adayların kayıt takvimini duyurdu. Yerleştirme hakkı kazanan adaylar için kayıt işlemleri 3 Kasım’da başladı. Peki, DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman sona erecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 DGS ek tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, lisans programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar için üniversite kayıt maratonu başladı. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olarak lisans öğrenimine geçiş yapan öğrencilerin yoğun olarak araştırdığı "DGS ek yerleştirme kayıtları ne zamana kadar yapılacak, 2026 dikey geçiş üniversite ek kayıtları ne zaman bitiyor, e-Kayıt ve şahsen başvuru son günü ne zaman?" sorularının yanıtları ve kayıt sürecine dair kritik detaylar şu şekildedir:

DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt yaptıracak adaylar için takvimi duyurdu. Açıklamaya göre 3 Kasım'da başlayan DGS ek yerleştirme kayıtları 11 Kasım Çarşamba günü sona erecek.

DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar kendilerine uygun olan kayıt şeklinden birini seçerek öğrencilik

kayıtlarını tamamlayabileceklerdir. e- Devlet Kapısı Üzerinden Elektronik Kayıt (E-Kayıt): Adaylar, 03 – 04 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden

tamamlandı.

Elektronik kaydı tercih etmeyen ya da e-Devlet üzerinden işlem yapamayan adaylar, 03-11 Kasım 2026 tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde yerleştikleri fakülte dekanlıklarına şahsen ya da noter onaylı vekilleri aracılığıyla başvurabilirler.

E-devlet üzerinden veya şahsen kaydını tamamlayan öğrencilerin ek belge

getirmesine gerek yoktur.

DGS EK KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön Lisans Diploması / Ön Lisans Mezuniyet Belgesi: Belgenin aslı ya da eDevlet üzerinden alınan barkodlu mezuniyet belgesi. (Diplomanın aslı getirildiği takdirde, kayıt memuru tarafından onaylı sureti alınarak aslı adaya iade edilecektir.)

Yerleştirme Sonuç Belgesi: 2026-DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesinin barkodlu internet çıktısı.

Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartının aslı kayıt memuruna ibraz edilmeli ve fotokopisi teslim edilmelidir.

Vesikalık Fotoğraf: 1 adet (4.5 x 6 cm ebadında, son altı ay içinde çekilmiş

olmalı).

Askerlik Durum Belgesi: Askerlik yükümlülüğü bulunan adayların durumları, e-Devlet üzerinden sorgulanacaktır. Sistemde sorun olması ihtimaline karşı adayların e-Devletten alacakları barkodlu askerlik durum belgesini yanlarında bulundurmaları önerilir.

Başlıklar :DGSDGS ek yerleştirmeÜniversite kayıtları
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DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 DGS üniversite ek kayıt tarihleri ve son kayıt günü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 DGS ek tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, lisans programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar için üniversite kayıt maratonu başladı. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olarak lisans öğrenimine geçiş yapan öğrencilerin yoğun olarak araştırdığı "DGS ek yerleştirme kayıtları ne zamana kadar yapılacak, 2026 dikey geçiş üniversite ek kayıtları ne zaman bitiyor, e-Kayıt ve şahsen başvuru son günü ne zaman?" sorularının yanıtları ve kayıt sürecine dair kritik detaylar şu şekildedir:

DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt yaptıracak adaylar için takvimi duyurdu. Açıklamaya göre 3 Kasım'da başlayan DGS ek yerleştirme kayıtları 11 Kasım Çarşamba günü sona erecek.

DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar kendilerine uygun olan kayıt şeklinden birini seçerek öğrencilik

kayıtlarını tamamlayabileceklerdir. e- Devlet Kapısı Üzerinden Elektronik Kayıt (E-Kayıt): Adaylar, 03 – 04 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden

tamamlandı.

Elektronik kaydı tercih etmeyen ya da e-Devlet üzerinden işlem yapamayan adaylar, 03-11 Kasım 2026 tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde yerleştikleri fakülte dekanlıklarına şahsen ya da noter onaylı vekilleri aracılığıyla başvurabilirler.

E-devlet üzerinden veya şahsen kaydını tamamlayan öğrencilerin ek belge

getirmesine gerek yoktur.

DGS EK KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön Lisans Diploması / Ön Lisans Mezuniyet Belgesi: Belgenin aslı ya da eDevlet üzerinden alınan barkodlu mezuniyet belgesi. (Diplomanın aslı getirildiği takdirde, kayıt memuru tarafından onaylı sureti alınarak aslı adaya iade edilecektir.)

Yerleştirme Sonuç Belgesi: 2026-DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesinin barkodlu internet çıktısı.

Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartının aslı kayıt memuruna ibraz edilmeli ve fotokopisi teslim edilmelidir.

Vesikalık Fotoğraf: 1 adet (4.5 x 6 cm ebadında, son altı ay içinde çekilmiş

olmalı).

Askerlik Durum Belgesi: Askerlik yükümlülüğü bulunan adayların durumları, e-Devlet üzerinden sorgulanacaktır. Sistemde sorun olması ihtimaline karşı adayların e-Devletten alacakları barkodlu askerlik durum belgesini yanlarında bulundurmaları önerilir.

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