DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 DGS üniversite ek kayıt tarihleri ve son kayıt günü

Polis alımı ve KPSS puanları: 2026 polis alımı ne zaman? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor, POMEM başvuru şartları neler?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis ihtiyaçları olduğunu ve en az 10-12 bin civarında yeni polis alımı yapılacağının müjdesini verdi. Gözler 34. dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi, şartları ve polis alımı puanlarına çevrildi. Peki polislik KPSS lisans, önlisans puanı nedir? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? İşte detaylar.
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