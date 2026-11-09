Polis alımı ve KPSS puanları: 2026 polis alımı ne zaman? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor, POMEM başvuru şartları neler?

09/11/2026, Pazartesi15:27
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
39

Bildirimler

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada 6 kişi can verdi 📌3'ü ağır 13 kişi yaralı 📌Enkaz altındaki 8 işçi aranıyor09 Kasım 2026 14:56 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakam adaylarına mesaj: Ateşten gömlek giydiniz, emanete gölge düşürmeyeceksiniz09 Kasım 2026 14:53 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor09 Kasım 2026 14:35 PazartesiSON DAKİKA
Duvarları kaplayıp evlerin içine kadar girdiler09 Kasım 2026 14:30 PazartesiSON DAKİKA
İzmir Valiliği açıkladı: Can kaybı 3'e yükseldi, enkaz altında 10 kişi var09 Kasım 2026 14:04 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada 6 kişi can verdi 📌3'ü ağır 13 kişi yaralı 📌Enkaz altındaki 8 işçi aranıyorCumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakam adaylarına mesaj: Ateşten gömlek giydiniz, emanete gölge düşürmeyeceksinizCumhurbaşkanı Erdoğan 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulunuyorİzmir Valiliği açıkladı: Can kaybı 3'e yükseldi, enkaz altında 10 kişi varCumhurbaşkanı Erdoğan: COP31'de hedefimiz somut sonuçlar üretmektir

Polis alımı ve KPSS puanları: 2026 polis alımı ne zaman? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor, POMEM başvuru şartları neler?

13:56, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:58, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
KPSS polis puanları: Lisans, önlisans, ortaöğretim puan türleri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis ihtiyaçları olduğunu ve en az 10-12 bin civarında yeni polis alımı yapılacağının müjdesini verdi. Gözler 34. dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi, şartları ve polis alımı puanlarına çevrildi. Peki polislik KPSS lisans, önlisans puanı nedir? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? İşte detaylar.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni dönem polis alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Her alım döneminde ortalama 10 ila 12 bin polis istihdam edildiğini belirten Çiftçi, kadın polis sayısının artırılmasının da değerlendirileceğini söyledi. En az 10 bin kişilik alımın 34. dönem POMEM kapsamında yapılması beklenirken başvuru şartları ve takvim merak konusu oldu.

KPSS puan türleri nedir?

Kamu Persone Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme tercih işlemleri gelmeye başladı. KPSS sınavının ardından
P1, P2
 ve
P3 puan türü
ne göre tercih yapacak adaylar, polislik bölümünün hangi puan türünde olduğu ve polislik taban puanlarını araştırmaya başladı.

Polislik KPSS lisans taban puanı nedir?

Polis adayları, KPSS lisans sonuçları sayfasında P3 puan türüne odaklanacak. Polis alımı başvurularında kullanılacak puan türü P3 olacak. Lisans mezunları için en az 60, ön lisans mezunları için en az 65 KPSS puanı öngörülüyor.

KPSS P3 puan türü nedir?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. KPSS P3 puanıyla alım yapan bölümler;

  1. Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı,
  2. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,
  3. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
  4. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,
  5. Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı,
  6. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
  7. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,
  8. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
  9. Gümrük Müsteşarlığı,
  10. Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı,
  11. Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü,
  12. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü,
  13. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
  14. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
  15. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
  16. Orman Genel Müdürlüğü,
  17. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü,
  18. TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş),
  19. Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma),
  20. Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri),
  21. Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri),
  22. Gümrük Muhafaza Memurluğu,
  23. Gümrük Muayene Memurluğu,
  24. Makina Kimya Endüstrisi,
  25. Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü,
  26. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü,
  27. T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü,
  28. Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,
  29. SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
  30. Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 puanı nasıl hesaplanır?

  • KPSS P3 puanının hesaplanmasında;
  • Genel Yetenek yüzde 50,
  • Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

Polislik KPSS taban puanı kaç?

Polis alımına başvuruda bulunacak adaylar, polislik KPSS taban puanlarını araştırmaya başladı. Polislik KPSS başvurusunda bulunmak için baraj puanı 60 olarak belirlenmiş durumda.

KPSS polislik için kaç net gerekir?

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Polis alımı ne zaman yapılacak?

Yeni dönem polis alımlarının aralık ayı sonunda gerçekleştirilmesi ve başvuruların 34. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kapsamında alınması bekleniyor. Alım sayısının en az 10 bin olacağı belirtilirken resmi başvuru takvimi ve kontenjan dağılımına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.


Adayların başvuru tarihleri, kontenjanlar ve sınav sürecine ilişkin resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

POMEM polis alımı başvuru şartları neler?

POMEM kapsamında polis olmak isteyen adayların eğitim, yaş, boy ve KPSS puanı gibi çeşitli şartları karşılaması gerekiyor. Aktarılan başvuru kriterleri şöyle:

Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. 18 yaşından sonra yapılan yaş düzeltmelerinde önceki yaş esas alınıyor.

Kadın adaylarda en az 162 santimetre, erkek adaylarda en az 167 santimetre boy aranıyor.

Adayların beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.

Lisans veya ön lisans mezunu olmak ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomanın YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmesi gerekiyor.

Aktarılan bilgilere göre lisans mezunları için en az 60, ön lisans mezunları için en az 65 KPSS puanı öngörülüyor.

Kesin başvuru koşulları ve puan türleri, yeni dönem için yayımlanacak resmi POMEM ilanıyla netleşecek.

PMYO nedir?

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), iki yıllık eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerini polis memuru olarak yetiştiren Polis Akademisi kurumlarıdır.

Lise, ortaokul mezunları nasıl polis olur?

Lise’den mezun olan polis adayları üniversite sınavında istenen puanı aldığınız takdir de okula başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra mülakatlara girersiniz. Mülakatlar ön sağlık fiziki yeterlilik ve sözlü olarak üçe ayrılır.

Fiziksel
: Adaylara belirli bir parkur hazırlanır ve bu parkuru belirlenen sürenin altında bitirmeye çalışırsınız.
  • Sözlü
    : Komisyon karşısına çıkarsınız ve size sorulan sorulara cevap verirsiniz. Soruların cevaplarından çok cevap verirken ki haliniz, tavırlarınız ve kendinize olan güveniniz test edilir. Sözlü mülakat örnek soruları için tıklayınız
  • Sağlık
    : Boy, kilo, vücut yaraları, ben vb. Gibi fiziksel özelliklerinize bakılır ve polis olamaz / polis olabilir şeklinde onay verilir.
Bütün mülakatları başarı ile geçtiğiniz takdir de okulu kazanırsınız
PMYO okullarından mezun olduğunuzda önlisans mezunu olmuş olursunuz
. Bu okulu kazandığınız taktirde, yatılı olarak eğitiminize başlayacaksınız. Bu 2 yıl boyunca okulda disipline dayalı bir eğitim sizleri bekliyor. Okullarda her sabah yatağınızı yapmak, sakal traşı olmak, ast üst ilişkisine riayet ederek iletişim kurma gibi temel disiplin eğitimleri yer alır.
PMYO
 öğrencileri 2 yıl boyunca ağırlıklı olarak hukuk, silah ve polislik ile ilgili dersler görürler.

Üniversitelerde olduğu gibi güz ve bahar dönemlerinde girilen sınavlar gibi sınavlara tabi olacaklardır. Ve bu sınavların sonuçlarına bakılarak okullarda başarı sıralamanız olacak. Peki, bu başarı sırasının size ne gibi bir etkisi olacağını soruyorsanız eğer bu başarı sırası sizin meslekte sicil numaranızı etkileyecek ve en önemlisi okul bitiminde çalışacağınız ili seçme sırasında bu sıralamaya bakılarak size çalışacağınız il seçtirilecek. Örnek verecek olursak eğer okulun 1.si çıkıp bir il seçecek ve bu sıralama aynen bu şekilde devam edecek ve her geçen sırada listede ki iller yavaş yavaş azalacak bu yüzden istediğiniz ilde çalışmak için başarı sıranızın iyi olması gerekmektedir.

Özgün
İnfaz Koruma Memuru KPSS atama taban puanı kaç? İKM kaç puanla alım yapıyor?


Başlıklar :kpss önlisan spolislik puanıpolislik kpss önlisans puanıkpss önlisans polislik barajıkpss önlisans polislik puan türü polis akademisi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Polis alımı ve KPSS puanları: 2026 polis alımı ne zaman? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor, POMEM başvuru şartları neler?
KPSS polis puanları: Lisans, önlisans, ortaöğretim puan türleri
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet