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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net KKTC mesajı: Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir

Halil Akkoç13:00, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:10, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak, adada defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her defasında akamete uğramış modellerin zaman kaybı olduğunu ve artık iki ayrı devlet gerçeğinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Gerek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde gerekse birçok uluslararası zeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, desteklenmesiyle ilgili hem mesajlarınız hem de çağrılarınız oldu. Bu çerçevede Türkiye'nin yakın zamandaki beklentileri nedir? Yeni dönemde bu hususta hangi adımların atılması söz konusu olabilir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlar, biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız. Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir. Kıbrıs davası bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü çözüm olarak görmüyoruz ve iki devletli çözümün arkasında duruyoruz. Kıbrıs konusundaki duruşumuz da son derece açık ve net. Artık adada iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor. Defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her defasında akamete uğramış modeller zaman ve enerji kaybıdır. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Birleşmiş Milletler kürsüsünden de söylediğim gibi Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır. Yeni dönemde de bu çağrımız çerçevesinde adımlar atmaya, uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünü artıracak adımlar ve projeler devam edecek. Kıbrıs meselesi adalet yerini buluncaya kadar takip edeceğimiz bir milli davadır. Artık herkes bunu böyle bilmelidir."

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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanKKTCKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiTürk Devletleri Teşkilatı Zirvesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net KKTC mesajı: Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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