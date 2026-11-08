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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım: Şimdi zaferi barışla taçlandırma zamanı

20:52, 08/11/2026, Pazar
DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan temaslarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Bundan 6 sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı, büyük bir kahramanlıkla Karabağ’ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan’ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor. Bugün önümüzde duran vazife, meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretiyle ilgili sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Muharebesi ile öz topraklarını işgalden kurtarmasının, Güney Kafkasya’da yeni bir dönemin kapısını araladığını bildirdi.

Karabağ’ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması için Azerbaycan’ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Karabağ Zaferi’nin 6’ncı seneidevriyesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim İlham Aliyev ile birlikte tarih, tabiat ve kültür şehri güzel Şuşa’da idrak etmekten memnuniyet duydum. Bundan 6 sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı, büyük bir kahramanlıkla Karabağ’ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan’ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor. Bugün önümüzde duran vazife, meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır. Biz Azerbaycan’ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz. Karabağ’da yeniden tüten her ocak, yükselen her eser ve ihya edilen tarihi miras, Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor. İnşallah bu yolda tecrübemizi paylaşmaya, yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :ecep Tayyip ErdoğanAzerbaycanŞuşa
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım: Şimdi zaferi barışla taçlandırma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.
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