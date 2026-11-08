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İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Terörsüz Türkiye'de 3T güvenlik anlayışı devrede

16:46, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Çorum’da terörsüz Türkiye konferansı verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum’da katıldığı "Terörsüz Türkiye" konferansında terörle mücadelede izlenecek yeni saha stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Sürecin siyasi ve hukuki boyutu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) iradesiyle şekillenirken, İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik haritasını "Tespit, Takip ve Tasfiye" aşamalarından oluşan '3T' formülüyle açıklayan Bakan Çiftçi, silah bırakma ve fesih sürecine dair mesajlar verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaretler ve açılışlara katılmak üzere Çorum’a geldi. Bakan Çiftçi, ilk olarak Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi'nin açılışını yaptı. Ardından yeni açılan Merkezi Derslik Binası Konferans Salonu'nda ‘Terörsüz Türkiye Konferansı’na katıldı. Konferansa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatçı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti temsilcileri, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'FEDAKARLIKLARI DAİMA HATIRIMIZDA TUTUYORUZ'

Konferansta konuşan Bakan Çiftçi, "Bugün 2Terörsüz Türkiye’yi konuşuyoruz. Ülkemizin uzun yıllardır taşıdığı bir yükün sona ermesini, milletimizin huzurunu ve ortak geleceğimizin hangi esaslar üzerinde yükseleceğini değerlendiriyoruz. Bu hedefi konuşurken, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru uğruna yapılan fedakarlıkları daima hatırımızda tutuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimizin daima yanında olmak, gazilerimize vefayı sürekli kılmak ve uğruna bedel ödedikleri vatanı huzur içinde geleceğe taşımak, hepimizin vefa borcudur” diye konuştu.

'ORTAK BİR HAYAT KURDUK'

Türkiye’nin farklı kimlikleriyle ortak bir hayat kurduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Üzerinde yaşadığımız kadim Anadolu topraklarını, asırlar boyunca verilen mücadelelerle, emekle ve fedakarlıkla vatan kıldık. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Milli Mücadele’den Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar tarihimizde bağımsızlık irademizin sarsılmaz izleri vardır. Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle bu ülkenin bütün evlatlarıyla ortak bir hayat kurduk. Bir olduk, birlik olduk, kardeş olduk. Hamdolsun, ortak kaderine sahip çıkan aziz bir millet olduk. Tıpkı Ahmed Arif’in şiirinde söylediği gibi; ‘Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız.’ Komşuluklarımız, akrabalıklarımız ve hatıralarımız birbirine bağlandı. Aynı toprağa emek verdik, aynı İstiklal Mücadelesi'nin yükünü taşıdık. Aynı ezanın sesinde aynı kıbleye, aynı bayrağın gölgesinde aynı istikbale yürüdük. Bugün bize düşen, devraldığımız mirası adaletle korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmektir. Mehmet Akif’in şu mısraları, bize toplumsal bağlarımızın kıymetini hatırlatır: 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' Millet olma iradesi, işte bu müşterek hayata sahip çıkmaktır. Birbirimizin hakkını gözetmek, acısını paylaşmak ve geleceğine karşı sorumluluk duymaktır. İnancımızın bize öğrettiği kardeşlik ahlakı da bu sorumluluğu derinleştirir. Cenabıhak, Hucurat suresinde: 'Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin’ buyurmaktadır. Kardeşliği yaşatmak emek ister. Dinlemeyi, hakkı teslim etmeyi, incitilen gönlü onarmayı gerektirir. Birlikte yaşama irademiz, bu ahlaki sorumluluğun hayatımıza yansımasıyla güçlenir" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELE DEVLETİN VAZGEÇİLMEZ SORUMLULUĞU'

Bakan Çiftçi, "Devlet olma iradesi ise ortak hayatımızı bağımsızlıkla, hukukla ve kurumlarla güvence altına almaktır. Devlet, milletinin emniyetinden ve adaletin ayakta tutulmasından sorumludur. Bu sebeple bizim anlayışımızda kamu görevi emanettir. Bu emaneti taşıyan herkes, vazifesini hakkaniyetle yerine getirmekle mükelleftir. İçişleri Bakanlığı olarak temel sorumluluğumuz, vatandaşımızın canını, malını ve huzurunu korumaktır. Bu görevi hukukun çizdiği çerçevede yerine getiriyoruz. Düşünce açıklamanın, eleştiride bulunmanın ve hak aramanın meşru yolları vardır. Bu yolların güvencesi hukuktur. Şiddet, insan hayatını ve serbest iradeyi hedef alır. Hiçbir talep, masum insanların canına kastetmeyi haklı gösteremez. Terör, korkuyu kullanarak topluma ve kamu otoritesine irade dayatır. Dolayısıyla terörle mücadele, devletin vatandaşına karşı vazgeçilmez sorumluluğudur. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Devlet görevlileri görevinin başındadır. Kamu düzenini koruma, suçu önleme ve suç işleyenleri adalet önüne çıkarma vazifesi sürmektedir. Her fiil, somut deliller ve hukuki usuller çerçevesinde değerlendirilir" diye konuştu.

3 AŞAMALI GÜVENLİK ANLAYIŞI DEVREDE

Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde ortaya konulan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarih, çağrısıyla güç kazanan ‘Terörsüz Türkiye’ iradesi, Gazi Meclis'imizin çalışmalarıyla ve Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş’un gayretleriyle kurumsal ve hukuki bir zemine kavuşmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları, bu iradenin geniş bir istişareyle ele alınmasını sağlamıştır. Ardından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un 467 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaşması, Meclis'imizde ortaya çıkan tarihi desteği göstermiştir. Böylece ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi; siyasi iradenin, Meclis'imizin desteğinin ve devlet kurumlarının sorumluluğunun birleştiği bir devlet projesi niteliği kazanmıştır. Bu sürecin siyasi ve hukuki boyutu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesiyle yürürken, biz İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluğumuzu, kısaca ‘3T’ diye andığımız üç aşamalı bir güvenlik anlayışıyla yerine getiriyoruz; tespit, takip ve tasfiye. Önce tehdidi kaynağında tespit ediyor; bölücü örgütün bütün uzantılarını, lojistik hatlarını ve finans ağlarını en küçük ayrıntısıyla görünür kılıyoruz. Ardından sahadaki her gelişmeyi kesintisiz takip ediyor; silah bırakma ve fesih sürecinin akamete uğramaması için verilen her sözün karşılığını zeminde kolluyoruz. Son aşamada ise Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, silah bütünüyle devreden çıkana ve terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilene kadar bu mücadeleyi tavizsiz sürdürüyoruz. Bu üç aşama birbirinden kopuk işler olmayıp aynı kararlılığın halkalarıdır. Gayemiz, bu toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak ve kardeşliğimizi tahkim etmektir. Bu projenin hayata geçirilmesinde de temel ölçümüz, ülkemizin bütünlüğünü, vatandaşımızın güvenliğini ve milletimizin kardeşliğini korumaktır. Şehitlerimizin emaneti olan aziz vatanımızı korumak; ülkemizin bütünlüğünü, vatandaşımızın hukukunu ve milletimizin huzurunu birlikte gözetmeyi gerektirir. Bu emanet karşısındaki sorumluluğumuz, kararlarımızda ve görevimizi yerine getirme biçimimizde kendisini göstermektedir. Mağdurların haklarının korunması, şehit ailelerimizin hassasiyetlerinin dikkatle dinlenmesi ve gazilerimizin ihtiyaçlarının gözetilmesi bu sorumluluğun ayrılmaz parçalarıdır" dedi.

'HUKUK İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Çiftçi, "Terörün insani bedelinin yanında ağır bir ekonomik maliyeti de vardır. Muhterem Cumhurbaşkanımız, doğrudan ve dolaylı maliyetlerin 2 trilyon doları bulduğunu ifade etmiştir. Bu değerlendirme, harcamalarla birlikte ekonomik kayıpları da kapsamaktadır. Ertelenen yatırımlar, kesintiye uğrayan üretim ve gerçekleşemeyen kalkınma imkanları, toplumun tamamını etkiler. Güven ortamının güçlenmesi, ülkemizin kaynaklarını eğitime, bilime, teknolojiye ve üretime daha fazla yönlendirmemize imkAn sağlayacaktır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı vizyonu; milletimizin refahını artırmayı ve gelecek nesillere büyük ve güçlü Türkiye bırakmayı hedeflemektedir. Terörsüz Türkiye hedefi de bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır. Terörün ülkemize yüklediği ağır maliyetin ortadan kalkması, kalkınma yolunda kaybettiğimiz zamanı telafi etmemize ve milletimizin emeğini, kaynaklarını, üretme gücünü ortak geleceğimize yöneltmemize imkan verecektir. İçişleri Bakanlığı olarak görevimizi bu anlayışla sürdüreceğiz. Milletimizin emanetine sahip çıkacak, vatandaşımızın huzuru için hukuk içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


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Başlıklar :mustafa çiftçii̇çişleri bakanıterörsüz türkiye
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İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Terörsüz Türkiye'de 3T güvenlik anlayışı devrede
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Çorum’da terörsüz Türkiye konferansı verdi.
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