Eski Bakan Taner Yıldız'dan 'yatırım fonu' iddialarına sert tepki

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bazı yayın organlarında kendisiyle ilgili ortaya atılan yatırım fonu iddialarına ilişkin "Kamuoyuna Zorunlu Açıklama" başlığıyla bir metin yayımladı.
Yıldız, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
"GERÇEĞE DAYANMAYAN İDDİALAR BÜTÜNÜYLE İFTİRADIR"
İDDİA SAHİPLERİNE TEKZİP VE ÖZÜR ÇAĞRISI
Haberleri yayan taraflara çağrıda bulunan eski Bakan Yıldız, ellerinde somut ve doğrulanabilir belge bulunmayan iddia sahiplerinin yaptıkları haberleri derhal düzeltmesi ve kamuoyundan açıkça özür dilemesi gerektiğini ifade etti.
"TÜM HUKUKİ VE YASAL HAKLARIMI SONUNA KADAR KULLANACAĞIM"
Yasal haklarını korumakta kararlı olduğunu belirten Taner Yıldız, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Aksi hâlde, kişilik haklarımın korunması kapsamında tüm hukuki ve yasal haklarımın tamamının tazminatlar dahil sonuna kadar kullanılacağını, gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarım."
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