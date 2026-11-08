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Eski SPK Başkan Vekili tutuklandı

04:00, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Enver Usca

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski SPK Başkan Vekili Enver Usca ile eski SPK yöneticileri Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş, “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı. Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı ise “örgüt üyeliği” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak”tan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Eski SPK yöneticilerinden Kürşat Sait Babuçcu hakkında adli kontrol kararı verilirken, Bülent Murat Haholu serbest bırakıldı.

SAVCILIK İFADELERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 3 Kasım'da gözaltına alınan 6 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı'nın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheliler Enver Usca, Ercan Urkan, Mustafa Alper Taş ve Ümit Sincanlı'yı tutuklama, Kürşat Sait Babuçcu'yu ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Bülent Murat Haholu ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliği, Enver Usca, Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş'ın "rüşvet" suçundan, Ümit Sincanlı'nın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Kürşat Sait Babuçcu hakkında ise imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

112 TUTUKLAMA 186 ADLİ KONTROL

Fon soruşturması kapsamında şu ana kadar toplam 433 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 112’si tutuklanırken, 186’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 38 firari hakakında yakalama kararı çıkarılırken, 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin mal varlığına blokaj konuldu.

4 yeni gözaltı

  • Fon soruşturması kapsamında dün yeni gözaltılar geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik gözaltına alındı.

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Başlıklar :Enver UscaSPKFon soruşturması
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Eski SPK Başkan Vekili tutuklandı
Enver Usca
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