Karadeniz’de mayın mesaisi

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Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Karadeniz’de ortaya çıkan mayın tehdidine karşı Türkiye, bölgesel iş birliğine öncülük ediyor. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından 2024 yılında kurulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea), deniz güvenliğinin sağlanması ve sürüklenen mayınların oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılması için faaliyet yürütüyor. Türk Deniz Kuvvetleri de görev grubu kapsamında Karadeniz’deki çalışmalarını sürdürüyor.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

Bu kapsamda dün Batı Karadeniz’de görev grubunun 13’üncü aktivasyonu başladı. 18 Kasım’da sona erecek aktivasyona Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Akçay ile katılıyor. Mayın avlama gemisi TCG Akçay, iki gün Bulgaristan’ın Varna Limanı’nda bulunacak. Faaliyet kapsamında üç ülkenin deniz kuvvetleri, mayın tehdidine karşı ortak çalışmalar yürütecek.

MONTRÖ UYGULAMASI SÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye, Karadeniz’de güvenliğin korunmasında Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni de uygulamaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından sözleşme hükümleri doğrultusunda savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini düzenleyen Ankara, bölgedeki askeri dengenin korunmasını hedefliyor. Türkiye, bir yandan Montrö uygulamasını sürdürürken diğer yandan kıyıdaş ülkelerle ortak askerî faaliyetler gerçekleştirerek Karadeniz’de deniz güvenliğine katkı sağlıyor.

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Güler’den Sofya’da güvenlik mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 28 Ekim’de Sofya’da Bulgaristan ve Romanya ile gerçekleştirdiği üçlü toplantıda Karadeniz’de artan güvenlik risklerine dikkat çekmişti. Ticari gemilere yönelik saldırılar, sürüklenen mayınlar, insansız deniz araçları ve füze parçalarının deniz güvenliğini tehdit ettiğini belirten Güler, üç ülkenin bu risklere karşı gerekli askeri kabiliyete sahip olduğunu ifade etmişti. Güler, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin korunması için ülkeler arasındaki iş birliğinin devam edeceğini vurgulamıştı.

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