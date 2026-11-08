Van’da katliam gibi kaza

Van’ın Özalp ilçesinde tır ile İran plakalı minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza dün saat 19.05 sıralarında Özalp ilçesine bağlı Çalımlı mahallesi yakınlarında meydana geldi. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarda birden fazla aracın karıştığı trafik kazası meydana geldiği bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, Jandarma ve itfaye ekiplerinden çok sayıda personel sevk edildi. Van Valisi Ozan Balcı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi. Balcı, 5’i kadın olmak üzere 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3’ü kadın 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaralılara şifa dileğinde bulunarak sürecin kurumlarca takip edildiğini bildirdi.
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