Soldaki ayrışma kabristanda da sürdü

Eski Başbakan Bülent Ecevit, geçtiğimiz perşembe günü ölümünün 20'nci yılında anıldı. Ancak Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında Yeni Parti, CHP ve DSP heyetlerinin ayrı ayrı gerçekleştirdiği ziyaretler, soldaki siyasi küskünlüğün devam ettiğini ortaya koydu. Anma programında ilk ziyareti Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ikinci ziyareti DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, son ziyareti ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Yıllardır kendi içinden farklı hareketler çıkaran CHP'de, mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan Yeni Parti ayrışması ve Özel ile ekibinin CHP'yi yeniden kontrol altına alma umudu tartışılırken gerçekleştirilen anmalar, geçmişteki "solda birlik" tartışmalarını hatırlattı.

BİR ZAMANLARIN 'BÖLEN'İ

Ecevit'in ölüm yıl dönümündeki ayrı ziyaretler, Türk siyasetinde yıllardır süren solda birlik arayışlarını da gündeme getirdi. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından CHP'den ayrılan Ecevit, siyasi yasaklı olduğu dönemde eşi Rahşan Ecevit'in öncülüğünde kurulan DSP'nin gölge liderliğini üstlendi. CHP'nin kapatılmasının ardından kurulan Halkçı Parti ve SODEP ise 1985 yılında SHP çatısı altında birleşti. 1992'de CHP'nin yeniden açılmasıyla birlikte SHP ve CHP arasında birleşme arayışları başladı. Ancak Ecevit, DSP'yi bu birleşme girişimlerinin dışında tuttu. 1994'te CHP ve SHP'nin birleşmesiyle solda birlik arayışları yeniden şekillenirken Ecevit, DSP'nin ayrı bir siyasi çizgide kalmasını tercih etti. Bu tutum, Ecevit'in dönemin siyasi tartışmalarında "solu bölen" isim olarak anılmasına neden oldu.

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