Mısır'dan Trabzon'a Salah seferleri başlıyor

Mısırlı futbol yıldızı Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferi, Türkiye ile Mısır arasındaki turizm ve ticaret ilişkilerine de yeni bir hareketlilik getirdi. Kahire’de büyükelçiliğin bahçesinde düzenlenen “Trabzon Tanıtım Resepsiyonu”nda, Salah’a duyulan ilginin Trabzon’a doğrudan uçak seferlerinin önünü açması hedefi öne çıktı.

Türkiye Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Büyükelçilik konutunda ilk kez bir şehir için tanıtım resepsiyonu düzenlediklerini belirterek, Salah’ın transferinin iki ülke arasında özel ve duygusal bir bağ oluşturduğunu söyledi. Şen, “Trabzon’da Salah elbette olağanüstü performans sergiliyor ve dünya çapında futbolcu olmakla beraber Trabzonspor taraftarının Muhammed Salah’a gösterdiği olağanüstü ilgi, coşku Mısır’da çok karşılık buldu. Türk halkı, Trabzon halkı Mısırlılara karşı büyük bir sevgi ve muhabbet besliyor” dedi.

DOĞRUDAN UÇUŞ HEDEFİ

Resepsiyonda yaklaşık bin kişiyi ağırladıklarını aktaran Şen, turizmdeki hedeflerini, “Önümüzdeki dönemde hedefimiz Mısır’dan, Muhammed Salah’ın yarattığı sevgi halesi, alaka ve cazibe sayesinde güzel Trabzon’umuza yalnızca charter değil, doğrudan tarifeli uçak seferleri başlatmaktır” sözleriyle anlattı. Salah’ı izlemek için vize alarak Trabzon’a giden Mısırlılar bulunduğunu belirten Şen, futbolcunun iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını canlandırdığını ifade etti. Şen, “Her Mısırlı için aslında Muhammed Salah’ın şahsında Türkiye ikinci vatandır. İnancıyla, kültürüyle, geleneğiyle, her şeyiyle Mısırlılar için Türkiye ikinci vatandır. Mısırlılar da her zaman şunu söylerler, ‘Muhammed Salah kardeşlik bağlarının canlanmasına, ebedi hatırlanmasına çok büyük bir katkı yaptı, vesile oldu.’ Teşekkür ederiz kendisine” ifadelerini kullandı.

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70 İŞ İNSANI KAHİRE’DE

“Trabzon, Kahire’yle Buluşuyor” sloganıyla düzenlenen resepsiyona Trabzon’dan yaklaşık 160 kişilik heyet katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, heyetteki 70 iş insanının 258 Mısırlı firmayla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

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