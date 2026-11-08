Delege krizi istifa getirdi

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Partinin 14-15 Kasım'da yapılacak 1. Olağan Kurultayı'na bir hafta kala gelen istifanın arkasında Tekirdağ İl Kongresi'nde yaşanan delege krizi çıktı. Hasta yatağında olduğu dönemde kongrenin kurultay delegeliği tartışmaları nedeniyle başlatılmadığını ve kendisinin kurultay delegesi listesine alınmadığını belirten Yüceer, parti yönetimini vefa ve siyasi nezaket göstermemekle eleştirdi.

MESELE YOL ARKADAŞLIĞI HUKUKU

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Yüceer, “Benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir” diye konuştu.

LİSTEYE ALINMADI

Tekirdağ Belediye Başkanı Yüceer ile Yeni Parti Tekirdağ örgütü arasındaki gerilim 25 Ekim'de yapılan il kongresi öncesinde başladı. Parti içindeki ön seçim sürecinde destek verdiği Mehmet Sabri Yüce'nin il başkanlığına seçildiği kongreye sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Yüceer, belirlenen 16 kişilik kurultay delegeleri listesine de alınmadı. Yüceer'in istifa açıklamasıyla birlikte tartışmaların merkezindeki delege krizi de netleşti.

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