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200 bin TL'lik viski iddiası sonrası Özel cephesinden yeni hamle

16:26, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:35, 07/11/2026, Cumartesi
IHA
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Emir Sarıgül - Özgür Özel

Emir Sarıgül’ün üçüncü ifadesinde Özgür Özel’e yönelik viski, atkı ve bağış iddiaları gündeme geldi. İddialarla köşeye sıkışan Özel, Sarıgül hakkında suç duyurusunda bulunmaya ve 1 milyon liralık tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan
Emir Sarıgül
 verdiği ifadelerle Yeni Parti'yi karıştırmaya devam ediyor.

Sarıgül üçüncü ifadesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e Londra'dan pahalı viskiler götürdüğünü, atkıları ekimde taksitle aldığını ve bağış baskısına uğradığını iddia etti.


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200 bin TL'lik viski tutkusu


Özel dava açacak


Özel, Emir Sarıgül’ün iddialarıyla ilgili Pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Özel’in avukatları ayrıca, kişilik haklarına saldırılar nedeniyle 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açacak.


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Başlıklar :özgür özelemir sarıgülyeni partitazminat davası
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200 bin TL'lik viski iddiası sonrası Özel cephesinden yeni hamle
Emir Sarıgül - Özgür Özel
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