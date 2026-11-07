200 bin TL'lik viski iddiası sonrası Özel cephesinden yeni hamle

Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan
Emir Sarıgülverdiği ifadelerle Yeni Parti'yi karıştırmaya devam ediyor.
Sarıgül üçüncü ifadesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e Londra'dan pahalı viskiler götürdüğünü, atkıları ekimde taksitle aldığını ve bağış baskısına uğradığını iddia etti.
Özel dava açacak
Özel, Emir Sarıgül’ün iddialarıyla ilgili Pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
Özel’in avukatları ayrıca, kişilik haklarına saldırılar nedeniyle 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açacak.
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