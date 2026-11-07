Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi Aliyev'e Zafer Günü mesajı: Türk dünyası için de gurur kaynağına dönüşmüştür

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"BİR MİLLET, İKİ DEVLET"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde 7 Kasım'da yayımlanan mektup, "Sayın Cumhurbaşkanı, aziz Kardeşim" hitabıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Otuz yıl işgal altında kalan kadim Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Zafer Günü'nün altıncı yıl dönümü münasebetiyle, başta Zatıaliniz olmak üzere bütün Azerbaycanlı kardeşlerime halkım ve şahsım adına en samimi tebriklerimi iletiyorum.

Büyük Zafer'le taçlanan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, bütün Türk dünyası için de gurur kaynağına dönüşmüştür. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır.

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Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye taşıdığımız 'Bir millet, iki devlet' anlayışına dayanan sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle hem ikili ilişkilerimizde hem de uluslararası alanda bundan sonra da yakın iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışacağımıza tam olarak inanıyorum.

"GÜNEY KAFKASYA ARTIK ÇATIŞMA BÖLGESİ OLARAK TANINMIYOR"

Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Güney Kafkasya artık çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak tanınmaktadır.

ŞEHİTLERİ ANDI, GAZİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Vatanlarının bağımsızlığı uğrunda mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

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Aziz Kardeşim, bu vesileyle Size sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına refah ve barış dolu bir gelecek diliyor, en samimi temennilerimi iletiyorum.

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