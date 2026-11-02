Türk Devletleri Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri Mirvokhid Azimov oldu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi.

"Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilen zirvede, Teşkilatın yeni Genel Sekreteri de belirlendi.

TDT Devlet Başkanları Konseyi, zirve kapsamında Özbekistan Cumhuriyeti'nden Mirvokhid Azimov'un Teşkilatın yeni Genel Sekreteri olarak atanmasına karar verdi.

Azimov'un diplomatik kariyeri

Azimov, Kasım 2022'den beri bu görevi yürüten Kırgız diplomat Kubanychbek Omuraliev'in yerine geçti.

Azimov daha önce 2020'den Mayıs 2026'ya kadar OTS Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüş, ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanmıştır .

Azimov, diplomatik kariyerinin başlarında Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nda antlaşma ve hukuk departmanının başkanlığını yapmış ve Pekin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü Sekreterliği'nde dört yıl çalışmıştır.

Türk İş Konseyi (OTS), 2009 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin kurucu üyeleri olarak Türk Konseyi adıyla kurulmuştur. Özbekistan 2019 yılında katılmıştır.

Azimov, örgütün beşinci Genel Sekreteri oldu. Ondan önceki dört Genel Sekreter ise diğer dört üye ülkeyi temsil ediyordu: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan.

Genel Sekreter olarak Azimov, örgütün faaliyetlerini koordine eden ve üye hükümetler tarafından alınan kararların uygulanmasını destekleyen İstanbul merkezli sekreterliği yönetecek.

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