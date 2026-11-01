MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türkiye’nin mülki idare yapısında değişiklik öngören “100 il, bin ilçe” projesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, hazırladıkları çalışma doğrultusunda 19 yeni ilin ve 78 yeni ilçenin kurulmasının planlandığını belirtti.

Nüfus artışı, şehirleşme hızı, demografik dağılım ve gelişen teknolojiyle birlikte kamu hizmetlerinde reform ihtiyacının doğduğunu belirten Bahçeli, idarede bütünlük ve rasyonelleşme vurgusu yaptı.

"Türkiye'nin ayak seslerinin dosta düşmana ilandır"

Projenin tarihî misyonuna dikkat çeken MHP Lideri, şu ifadeleri kullandı:

"100 il bin ilçe vizyonumuz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına atfen daha önce dile getirdiğimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın geniş penceresinden kurumsallığa bakan yönü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü idari yapısının ilk basamağı, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin ayak seslerinin dosta düşmana ilanıdır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve idari yapı uyumu

Geçmişteki vesayet dönemleri, muhtıralar ve kısa süreli koalisyonların verimli bir kamu yönetimi inşasına engel olduğunu hatırlatan Bahçeli; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin idari yapıyla da bütünüyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Terörsüz Türkiye

Bürokrasiden taşra teşkilatlarına, merkezî yönetimden mahalli idarelere kadar geniş bir yelpazede kanuni düzenleme yapmanın zaruret haline geldiğini belirten Bahçeli, düzenlemenin güvenlik ve huzur iklimine katkısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemeler, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle beraber huzur, istikrar ve refah istikametinde yeniden oluşturulmaya çalışılan iklimin kalıcı olması açısından da büyük önem arz etmektedir."

Hangi yerleşim yerlerinin il veya ilçe olacağına ilişkin sürecin nesnel verilerle yürütüleceğini belirten MHP Lideri; nüfus, ekonomik ve sosyal dinamikler, coğrafi konum, kamu hizmetlerine erişim imkânları ile stratejik önem gibi objektif kriterlerin esas alınacağını vurguladı.

"Kanun teklifi TBMM tarafından belirlenecektir"

Bahçeli, sürecin Meclis çatısı altında şekilleneceğini belirterek şunları kaydetti:

"Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir.

MHP olarak uygun gördüğümüz ilçe ve beldelere ilişkin kanun teklifi, ilerleyen zaman diliminde Meclis gündemine getirilebilecektir."

Türkiye haritasında yeni dönem: 100 il ve bin ilçe

Halihazırda 81 il ve 922 ilçeden oluşan mülki idare haritası, MHP'nin hazırladığı kapsamlı istatistiki ve sosyoekonomik analizlere dayanan çalışmanın yasalaşması durumunda tam 100 il ve bin ilçe şeklinde yeniden biçimlenecek.

Söz konusu açıklamada il veya ilçe statüsü verilecek yerleşim yerlerinin nihai listesine yer verilmezken hazırlanan kanun teklifinin, önümüzdeki süreçte TBMM Başkanlığına sunularak yasalaşma maratonuna başlaması öngörülüyor.

İl olması beklenen ilçeler hangileri?

Bahçeli’nin 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngören "100 İl bin İlçe" projesini yeniden gündeme taşımasıyla gözler il olma potansiyeli taşıyan ilçelere çevrildi. Beklentiler arasında şimdilik Türkiye’nin farklı bölgelerinden 19 ilçe öne çıktı.

İl olması beklenen bazı ilçeler ve bağlı oldukları iller şöyle:

1. Alanya – Antalya

2. Manavgat – Antalya

3. Bandırma – Balıkesir

4. Edremit – Balıkesir

5. Fethiye – Muğla

6. Nazilli – Aydın

7. Polatlı – Ankara

8. Çorlu – Tekirdağ

9. Lüleburgaz – Kırklareli

10. İskenderun – Hatay

11. Ünye – Ordu

12. Elbistan – Kahramanmaraş

13. Siverek – Şanlıurfa

14. Kahta – Adıyaman

15. Ergani – Diyarbakır

16. Midyat – Mardin

17. Cizre – Şırnak

18. Erciş – Van

19. Yüksekova – Hakkari

İl olma ihtimali konuşulan diğer ilçeler

Bazı 2026 yılı haberlerinde ise bu listeye ek olarak Adana'nın Kozan, Konya'nın Ereğli ve Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçeleri de il olma potansiyeli taşıyan yerler arasında gösterildi.

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