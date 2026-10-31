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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü: Barış için her türlü gayrete hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü: Barış için her türlü gayrete hazırız

Büşra Soyal
18:58, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 20:07, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü: Barış için her türlü gayrete hazırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’de ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Ukrayna'daki savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün geldiğimiz noktada da adil bir barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi. Erdoğan, "Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Bu saldırıları kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya heyet üyelerini ve basın mensuplarını en kalbi duygularıyla selamlayarak başladı.

Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Ukrayna'da çatışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Savaşın yol açtığı kayıp ve yıkımların her geçen gün arttığını belirten Erdoğan,
"Savaşta hayatını kaybedenler için Sayın Zelenskiy'e ve dost Ukrayna halkına taziyelerimi tekrar iletiyorum. Kendisiyle bugünkü görüşmelerimizde Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık. Savaşın özellikle Amerikan Başkanı Trump'ın da çabalarıyla diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeniden hız kazanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz."
diye konuştu.

'Adil bir barışın kaybedeni olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleştirilen müzakerelerin diplomasi yoluyla somut sonuçlar elde edilebileceğini gösterdiğine dikkati çekerek,
"Bugün geldiğimiz noktada da 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz.' diyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim."
 ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ile görüşmesinde, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik fikir teatisinde bulunduklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savaşın başından bu yana Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın muhafazası için aktif çaba gösteriyoruz. Ancak son dönemde yaşanan tırmanmaya paralel olarak çatışmaların Karadeniz'e sıçradığına şahit oluyoruz. Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Bu saldırıları kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda tüm tarafları sorumlu ve bu şekilde de hareket etmeye davet ediyoruz. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini yeniden tesis etmek amacıyla taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz."

"Bu anlaşma, bizi 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda mutabakata varılmasının Ukrayna'da kalıcı barış sağlanması yönündeki çabalara da ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi.

Bu konuyu Rusya'yla da görüşerek özellikle süreci ilerletmeyi hedeflediklerine işaret eden Erdoğan, "Bugün ayrıca stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Ülkelerimiz arasında 2022 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmesi, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından önemli bir adım teşkil etmiştir. Bu anlaşma, bizi 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır. Son olarak zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna'yı terk etmeyen şirketlerimizin Ukrayna'nın yeniden imarına da inşallah önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Değerli dostum Sayın Zelenskiy'e bu ziyaret sebebiyle teşekkür ediyor, sözü kendisine bırakıyorum." diye konuştu.

ZELENSKİY'İN AÇIKLAMASINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Net ve kapsamlı işbirliği ile Ukrayna'nın gerçek barış ve güvenliğe ulaşmasını sağlayan tüm umut vadeden gelişmeleri desteklemeye hazır olması nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Zelenskiy, "Görüşmemizin Uluslararası Karadeniz Günü'ne denk gelmesi de sembolik bir anlam taşıyor." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Zelenskiy, "Rusya 2014'ten bu yana sürdürdüğü saldırganlıkla Karadeniz'deki durumu sürekli olarak adım adım daha da kötüleştiriyor." diyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve Karadeniz'de güvenli seyrüseferi sağlayabilecek, Karadeniz bölgesinde normal yaşam koşullarını yeniden tesis edebilecek adımlarımızı istikrarlı bir şekilde destekliyor."
Erdoğan ile bu konuda fayda sağlayabilecek bazı yeni fikirleri ve önerileri ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Bu diyalog için Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bunlar arasında gıda güvenliği de yer alıyor. Bugün Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık. Amacımız bu koridorun varlığını sürdürmesini ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesi öngörülen Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki üçlü formata hazırlandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bu formatın perspektiflerini ve diğer imkanları, özellikle Türkiye'nin ve tüm Avrupa'nın sürece dahil edilmesi olanaklarını, ayrıca burada, Türkiye'de toplantılar düzenlenmesi ihtimalini görüştük." diye konuştu.

"Barışın sağlanması için güçlü kararlara ihtiyaç var." diyen Zelenskiy, Rusya'ya her düzeyde barışın alternatifi olmadığı ve Ukrayna'ya verilen desteğin azalmayacağı mesajının iletilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Zelenskiy, Rusya'nın gerilimi azaltıcı adımlar atmak zorunda bırakıldığında gerilimin düşürülmesine yönelik adımların mümkün olduğuna işaret etti.

"Ülkelerimiz savunma alanında ve savunma sanayisinde doğal müttefiklerdir"

Görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili işbirliğinin de ele alındığını aktaran Zelenskiy, şunları söyledi:

"Ülkelerimiz savunma alanında ve savunma sanayisinde doğal müttefiklerdir. Bu işbirliği giderek daha da güçlenecektir. Yeni ortak sanayi projeleri ve diğer ekonomik projeler üzerinde çalışıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Bu da Ukrayna ve Türk iş dünyası için yeni fırsatlar yaratıyor."

Zelenskiy, denizlerde seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması konusunda sağlanacak ilerlemenin, serbest ticaret anlaşmasının tüm potansiyeliyle hayata geçilmesine de katkıda bulunacağına işaret ederek, "Enerji ve altyapı alanlarında da önemli bir potansiyele sahibiz. Hem Ukrayna'yı hem de Türkiye'yi güçlendirebilecek projeler mevcut. Özellikle Rusların şehirlerimizin ve köylerimizin enerji altyapısına yönelik terör saldırılarını yoğunlaştırdığı bu dönemde, ortaklarımızla hayata geçireceğimiz her enerji projesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji şirketlerinden temsilcilerle de bir araya geldiklerini söyleyen Zelenskiy, "Önümüzdeki hafta jeneratör ve diğer enerji ekipmanlarının tedarikinde artış bekliyoruz." dedi.

Zelenskiy, iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin de görüştüğünü belirterek, bu konuda minnettar olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanları düzeyinde üzerinde mutabık kalınan hususların süratle hayata geçirilmesini beklediğini vurgulayan Zelenskiy, "Türkiye'ye verdiği tüm destek için ve zorlu koşullara rağmen güvenlik ve ekonomi alanlarındaki işbirliğimizin giderek güçlenmesinden dolayı minnettarım." dedi.

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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanUkraynaVolodimir Zelenskiy
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