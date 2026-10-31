Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Yusuf Sait Ünlü'nün ailesine başsağlığı mesajı

Bakan Fidan Atalanta'da Japon mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Atlanta’da Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve Türk-Japon şirketlerinin üçüncü ülkelerdeki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Ayrıca planlanan karşılıklı ziyaretler ile Asya-Pasifik ve Orta Doğu’daki gelişmeler değerlendirildi.