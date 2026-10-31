Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Yusuf Sait Ünlü'nün ailesine başsağlığı mesajı
16:02, 31/10/2026, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ünlü'nün ailesine başsağlığı mesajı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ünlü'nün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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