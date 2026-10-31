Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacak.

Dolmabahçe’deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.

Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ekibimizle İstanbul'a indik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığı pekiştirmek ve somut diplomatik fırsatlar üzerinde çalıştıklarını kaydeden Zelenski, Karadeniz'deki deniz taşımacılığıyla ilgili önemli konuların bulunduğunu kaydetti.

Zelenski, İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir görüşmenin planlandığını belirterek, Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını bildirmişti.

ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti.

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