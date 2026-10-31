Zelenskiy: Türkiye'de önemli görüşmeler olacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Türkiye'de önemli görüşmeler olacak” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı mesajında, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkede meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırıların artırılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Gerçekten destek veren herkese teşekkür ederim. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.