Zelenski duyurdu: Rusya-Ukrayna-ABD üçlü görüşmeleri yeniden başlıyor

Zelenski, üçlü müzakerelerin sonuç vermesi gerektiğini vurgulayarak, güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Zelenski,

“Ordumuzun sınırlandırılması ve Ukrayna'nın tarafsızlığı tartışmaya açık değildir. Toprak meselesi sadece liderler düzeyinde görüşülebilecek kırmızı bir çizgidir. Öncelikle herkes anlamalı ki hiçbir şeyi hiçbir şeyle takas etmiyoruz. Eğer konu toprak sorunuysa, liderler düzeyinde görüşülmeli. Diğer konular ise teknik gruplar düzeyinde görüşülmeli. Yani kasım ayında tüm bunlar görüşülebilir” i