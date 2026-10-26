Zelenski duyurdu: Rusya-Ukrayna-ABD üçlü görüşmeleri yeniden başlıyor
09:42, 26/10/2026, Pazartesi
DHA
Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kasım ayında ABD-Ukrayna-Rusya üçlü toplantısı düzenleneceğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülke basınına Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında değerlendirmede bulunduğunu duyurdu. Savaşın sona erdirilmesi için kasım ayında ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması için yapılan çalışmalardan söz eden Zelenski,
“Somut bir sonuçla çıkması gereken teknik grupların üçlü görüşmelerine hazırız”dedi.
Zelenski, üçlü müzakerelerin sonuç vermesi gerektiğini vurgulayarak, güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Zelenski,
“Ordumuzun sınırlandırılması ve Ukrayna'nın tarafsızlığı tartışmaya açık değildir. Toprak meselesi sadece liderler düzeyinde görüşülebilecek kırmızı bir çizgidir. Öncelikle herkes anlamalı ki hiçbir şeyi hiçbir şeyle takas etmiyoruz. Eğer konu toprak sorunuysa, liderler düzeyinde görüşülmeli. Diğer konular ise teknik gruplar düzeyinde görüşülmeli. Yani kasım ayında tüm bunlar görüşülebilir” ifadelerini kullandı.
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