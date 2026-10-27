Ürdün’ün Suriye’ye hava saldırılarında beş sivil hayatını kaybetti

İsrail-GKRY hattında silahlanma mesaisi: Açık deniz karakol gemisi anlaşması imzalandı

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında açık deniz karakol gemisi tedarikine ilişkin anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında İsrail merkezli Rafael şirketinin deniz sistemleriyle donatılacak bir karakol gemisi GKRY’ye teslim edilecek. Ayrıca GKRY’nin İsrail yapımı IOANNIDES adlı gemisinin komuta ve savunma sistemleri modernize edilecek.