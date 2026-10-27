Ürdün’ün Suriye’ye hava saldırılarında beş sivil hayatını kaybetti
00:11, 27/10/2026, Salı
AA
Saldırıların Dera kırsalındaki çeşitli noktaları hedef aldığı bildirildi.
Suriye’nin güneyindeki Dera ilinin kırsal bölgelerine Ürdün tarafından düzenlenen hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu beş sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, saldırıların Kerek’teki kilise saldırısına misilleme amacıyla gerçekleştirildiğini ve Suriye hükümetiyle koordinasyon sağlandığını açıklamıştı.
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Ürdün tarafından düzenlenen hava saldırılarında beş kişinin öldüğü belirtildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'deki habere göre, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu beş sivil hayatını kaybetti.
"Suriye ile koordinasyon içinde gerçekleştirildi"
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklayarak saldırıyı Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiklerini bildirmişti.
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Başlıklar :SuriyeÜrdünHava Saldırısı