Pezeşkiyan’dan İslam ülkelerine birlik mesajı: Her mutabakatı destekliyoruz
19:28, 26/10/2026, Pazartesi
DHA
Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran arasında dörtlü toplantı sona erdi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklama yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, “İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz” dedi.
İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın başkent Tahran’da, Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerle bir araya geldiği bildirildi.
Pezeşkiyan görüşmede, İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak, ülkesinin, bölgedeki iş birliğinin derinleştirilmesinde ciddi bir iradeye sahip olduğunu kaydetti.
İslam ülkelerinin ortak kapasitelerinden faydalanarak dünyaya adalet ve kalkınma modeli sunabileceğini belirten Pezeşkyan,
“İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz. İran, İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırma ile ortak kapasitelerden yararlanma yönündeki adımları ve bölgede birlik, güvenlik ve kalkınmayı güçlendirmeyi sağlayacak her türlü mutabakatı desteklemektedir”ifadelerini kullandı.
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Başlıklar :İranMesud PezeşkiyanMekke İttifakı