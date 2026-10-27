İsrail sandık başında: Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk seçim

İsrail’de Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana ilk kez parlamento seçimleri düzenliyor. İsrailli seçmenler, 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 07.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

1.2 milyonu İsrail vatandaşı Filistinli olmak üzere yaklaşık 7.3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi 22.00’ye kadar sürecek. "Ülke tarihindeki en önemli seçimlerden biri" olarak görülen seçimde daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde 70 bin kişi oy kullanmak için yurt dışından İsrail’e döndü.

İsrail’de uzaktan oy kullanma sistemi olmaması nedeniyle seçmenlerin seçim günü ülkede bulunmaları gerekiyor.

Netanyahu ile Eisenkot arasında kıyasıya yarış

Yayınlanan son kamuoyu yoklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi ve liderliğini yaptığı aşırı sağcı koalisyon ile eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar partisi liderliğindeki muhalefet grupları arasında kıyasıya bir yarış olduğunu gösterdi.

Seçimde kimle yarışıyor

Seçimde 30’dan fazla parti ve liste, yüzde 3.25’lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli parlamentoya milletvekili göndermek için yarışıyor. Gelecek hükümeti kurmak için yarışan 2 ana blok bulunuyor: Birincisi, Netanyahu’nın Likud partisinin önderliğindeki ve birkaç aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks partinin de katıldığı koalisyon. İkincisi ise 2015’ten 2019’a kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan 66 yaşındaki Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi, Demokratlar, Yisrael Beiteinu Partisi ve Birlikte İttifakı’ndan oluşan ana muhalefet koalisyonu. Son anket sonuçlarına göre Başbakan Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot, başbakanlık yarışında başa baş gidiyor.

Parlamentoda çoğunluk için 120 sandalyenin 61’ine ihtiyaç duyulurken, hiçbir parti bugüne kadar bu sayıya tek başına ulaşamadı. Son kamuoyu yoklamaları da iki ana bloktan hiçbirinin çoğunluğu sağlayamayacağını gösterdi.

Tahminler

Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi’nin 22 ila 24, İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud’un ise 21 ila 23 sandalye kazanması bekleniyor. Eski Başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğindeki Birlikte İttifakı’nın 13 ila 14, eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan liderliğindeki Demokratların 8 ila 9 sandalye kazanması öngörülüyor. Üç Arap liderliğindeki partiden (Hadash, Balad ve Ta’al) oluşan Ortak Liste’nin ise 9 ila 10 sandalye kazanması bekleniyor. Avigdor Liberman liderliğindeki Yisrael Beiteinu’nun 8 sandalye elde etmesi bekleniyor.

En büyük iki Aşkenazi Haredi partisini içeren Birleşik Tevrat Yahudiliği’nin 8 sandalye kazanması öngörülüyor. Sefarad Haredi topluluğunu temsil eden, Aryeh Deri liderliğindeki Şas Partisi’nin 7 ile 8, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit’in de 7 ila 8 sandalye kazanması bekleniyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Moshe Feiglin liderliğindeki Dini Siyonizm-Zehut’un 5 ile 6 sandalye elde etmesi öngörülüyor. Mansur Abbas liderliğindeki Ra’am partisinin ise 5 ile 6 sandalye kazanması bekleniyor.

Seçimin ardından partilerin 61 sandalyeye ulaşacak bir koalisyon kurmak için 28 günü bulunuyor, bu süre 14 gün daha uzatılabiliyor.