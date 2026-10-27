Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli seçim sabahı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin koruması altındaki fanatik grubun Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa avlusuna girdiği belirtildi.

Açıklamada, baskın sırasında kışkırtıcı turlar atan İsrailli grupların Mescid-i Aksa avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetü's-Sahra​​​​​​​'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa yalnızca ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Dünya

Gazze'de 26 Ekim Filistin Ulusal Kadınlar Günü'nde etkinlik düzenlendi

Dünya

İsrail sandık başında: Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk seçim

Dünya

Netanyahu’nun İran planı Mossad’ı karıştırdı: Seçim öncesi saldırı tartışması