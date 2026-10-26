Rusya'dan Ukrayna'nın üç bölgesine saldırı: Limanlar ve trafo merkezleri vuruldu
09:35, 26/10/2026, Pazartesi
DHA
Rusya: Ukrayna'da liman, gemi ve enerji tesislerini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri depo, liman, gemi ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği belirtilerek, Harkiv bölgesinde İHA deposu ve trafo merkezinin vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Khmelnytskyi bölgesinde de lojistik altyapısının çalışmasını sağlayan trafo merkezi hedef alındı.
Odessa bölgesinde ise Chernomorsk Limanı'ndaki 3 yanaşma terminalinin boşaltma ve yükleme altyapı tesisleri ve 4 askeri depo ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan gemi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
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