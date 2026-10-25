Rusya'dan Ukrayna mesajı: Müzakereler için 4 Kasım'ı işaret etti
16:32, 25/10/2026, Pazar
DHA
Rusya’dan üçlü müzakere açıklaması
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, “ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakereleri 4 Kasım'dan sonra yeniden başlatmaya hazırız” dedi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus basınına Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.
Rusya'da 4 Kasım'ın Ulusal Birlik Günü olarak kutlandığını kaydeden Uşakov, “Son tarih, bizim için büyük bir bayram olan 4 Kasım. Bu tarihten sonra müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olacağız” ifadelerini kullandı.
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