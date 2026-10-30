İspanya'daki tren faciasında kara kutu çözülüyor: Ön raporda dehşete düşüren detay

Dnipro'da tren istasyonuna kanlı saldırı: Rus İHA'ları perondaki sivilleri vurdu

Ukrayna'nın Dnipro kentinde Rusya'ya ait kamikaze İHA'ların sivil yolcu trenlerinin bulunduğu istasyonu vurması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna işgalinde sivil altyapılara ve masum insanlara yönelik hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ukrayna'nın Dnipro kentinde sivil taşımacılığın kalbi konumundaki tren istasyonu, Rus insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bizzat doğruladığı kanlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 13 sivil feci şekilde can verdi, 10 kişi de yaralandı. Saldırının, sivil kayıpları en üst düzeye çıkarmak için kasıtlı olarak yoğun bir saate denk getirildiği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre; İHA'lar perona tam isabet ettiği sırada istasyonda yolcu indiren sıradan bir banliyö treni ile uzun mesafe seferi yapan bir yolcu treni yan yana bulunuyordu. Korkunç patlamanın ardından istasyon adeta can pazarına dönerken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Acil servis görevlileri, enkaz ve hurdaya dönen vagonlar arasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.