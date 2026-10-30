İspanya'daki tren faciasında kara kutu çözülüyor: Ön raporda dehşete düşüren detay
İspanya'da Toledo ile Urda arasında 74 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ön teknik raporu açıklandı. Rapora göre, duran Iryo trenine arkadan çarpan AVE treninin çarpışma anındaki hızı saatte 160 ila 200 kilometre arasında değişirken, merkezden "normal hıza devam et" talimatı verildiği ortaya çıktı.
İspanya'yı sarsan ve can kaybının 74'e yükseldiği tren faciasına ilişkin Bağımsız Kaza Teknik Araştırma Kurumu (AITAT) tarafından hazırlanan ön teknik rapor kamuoyuyla paylaşıldı.
Soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik detayların yer aldığı raporda kazanın gelişim aşamaları adım adım aktarıldı.
AITAT'ın ilk teknik raporuna göre; Iryo şirketine ait tren Urda E242 istasyonunun giriş sinyalinin önünde durduğu esnada, arkadan gelen AVE şirketine ait tren çarptı.
Çarpışma anında AVE treninin saatteki hızının 160 ila 200 kilometre arasında olduğu değerlendirildi.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle duran Iryo'nun son vagonu ile çarpan AVE'nin ilk vagonu birbirinin içine girerken, her iki trenin bazı vagonları raydan çıkarak toprak araziye devrildi.
MERKEZDEN "NORMAL HIZA DEVAM ET" TALİMATI ÇIKTI
Raporda, tespit edilen 160-200 kilometrelik hızın, görüş mesafesi sürüş protokollerinde 40 kilometre ile sınırlandırılmış hızın çok üzerinde olduğuna dikkat çekildi.
Ses kayıtlarını inceleyen uzmanlar, Atocha Ana Kontrol Merkezi’nden AVE makinisti ekibine "normal hıza devam et" talimatının verildiğini tespit etti.
Kesin hız verilerinin ise yasal kara kutu verilerinin çözümlenmesiyle netleşeceği vurgulandı.
Ön teknik raporda her iki trenin yolcu ve mürettebat bilançosu da paylaşıldı.
Buna göre; Madrid’den Sevilla’ya doğru yola çıkan 8 vagondan oluşan Iryo treninde 147 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere toplam 152 kişinin bulunduğu, yine 8 vagondan oluşan AVE treninde ise 379 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere toplam 386 kişinin yer aldığı kaydedildi.
Kaza bölgesi, demiryolu altyapısı, trenlerin teknik durumu, hasarın boyutu, fotoğraflar ve tanık ifadelerinin titizlikle incelendiği belirtildi.
Atocha istasyonundaki Düzenleme ve Kontrol Merkezi'nin (CRC) sinyalizasyon sistemleri ile tüm iletişim kayıtlarının detaylıca yer alacağı nihai raporun önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.