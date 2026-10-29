Putin’den Elon Musk’a övgü: 'Bir dahi'
Rusya’nın Starlink’e alternatif uydu internet sistemi Rassvet için 30’dan fazla uydu fırlattığı açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projenin henüz ilk adımlarında olduklarını belirtirken Elon Musk’ı “gerçekten bir dahi” sözleriyle övdü.
Şadayev, Putin’in sorusuna cevaben Musk’ın 5 binden fazla alçak yörünge uydusunun faaliyette olduğunu söyledi. Putin ise buna karşılık, "5 binden fazla. Biz henüz ilk adımlarımızı atıyoruz. Ancak bunu yapmaya başlamış olmaktan ve bağımsız olarak yapmaya başlamış olmaktan gurur duyuyoruz. ABD’li ortaklarımızla, Sayın Musk da dahil olmak üzere yakın temas halindeyiz. Çünkü yörüngede birbirimizin yoluna çıkmamak ve belirli bir disiplin ve düzen seviyesini korumak çok önemli" diye konuştu.
Starlink’in alternatifi
Rusya’nın Güney Afrika Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da, Rassvet’in "Starlink alternatifi" olduğu ve "ülkenin bu alandaki ilk adımlarını temsil ettiği" ifade edildi. Açıklamada, "Rusya, Elon Musk da dahil olmak üzere ABD ile uzay konusunda yakın temaslar sürdürmektedir" denildi.