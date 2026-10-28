AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Çelik, Türkiye'nin İspanya halkı ve devletinin yanında olduğunu belirtti.
İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında bu sabah iki hızlı tren çarpıştı.
Meydana gelen kaza sonucu 64 kişi hayatını kaybetti.
Çelik'ten taziye mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.
Çelik, yaralılara acil şifalar dileyerek Türkiye'nin dost ve müttefik İspanya'nın yanında olduğunu belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya'daki tren kazasında yaşanan can kayıplarını derin bir üzüntüyle takip ettiklerini ifade etti.
"Dost ve müttefik İspanya halkının ve devletinin yanındayız"
Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Çelik, yaralananlara acil şifalar diledi.
Çelik, paylaşımında, "Bu zor günlerinde, dost ve müttefik İspanya halkının ve devletinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.