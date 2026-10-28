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Fitil bir kez ateşlendi durdurulamıyor! Bin 300'den fazla gözaltı var: Gözler ilan edilen o tarihlere çevrildi

Fitil bir kez ateşlendi durdurulamıyor! Bin 300'den fazla gözaltı var: Gözler ilan edilen o tarihlere çevrildi

09:36, 28/10/2026, Çarşamba
AA
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Fitil bir kez ateşlendi durdurulamıyor! Bin 300'den fazla gözaltı var: Gözler ilan edilen o tarihlere çevrildi
Avrupa'yı saran protesto dalgası büyüyor: Fransa'da 410 bin kişi sokaklarda.

Avrupa genelinde kontrolden çıkan ekonomik kriz, fahiş kiralar ve kamu kesintileri milyonları sokağa döktü. Sadece Fransa'da 410 bin kişinin yürüdüğü eylemlerde bin 300'ü aşkın kişi gözaltına alınırken; sendikaların ilan ettiği yeni genel grev tarihleri kıtada hayatı durdurma noktasına getirdi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde yüksek enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış, konut krizi ve kamu kesintilerine karşı başlayan protesto dalgası çığ gibi büyüyor. Fransa'dan İtalya'ya, İspanya'dan Belçika'ya kadar çok sayıda ülkede sokaklar hareketlenirken yüzlerce kişi gözaltına alındı. Göstericiler hükümetlerden somut adımlar beklerken sendikalar yeni grev tarihlerini duyurdu.

FRANSA'DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANI

Avrupa'daki eylemlerin merkez üssü haline gelen Fransa'da 24 Ekim'deki gösterilere İçişleri Bakanlığı verilerine göre 410 bin kişi katıldı. Eğitim sistemindeki aksaklıklar ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan eylemlerde Paris ve Marsilya'da çatışmalar çıktı. Macron yönetiminin açıkladığı 5 milyar euroluk eğitim paketi göstericileri sakinleştirmeye yetmedi. Sendikalar 31 Ekim'de yeni eylemler, 5 Kasım'da ise ülke çapında genel grev ilan etti.

İTALYA'DA ÇATIŞMA: GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA 110 ÇOCUK VAR

İtalya'da Roma, Milano, Torino ve Napoli başta olmak üzere dev şehirlerde binlerce kişi sokaklara döküldü. Hükümetin ekonomi politikaları ile askeri harcamalarının protesto edildiği eylemlerde polis ile göstericiler karşı karşıya geldi. Emniyete götürülen 371 kişi arasında 110 çocuğun yer alması dikkat çekti. İtalya'da sendikalar 30 Ekim için ulaşım ve lojistiği durduracak genel grev kararı aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de esnaf, yağma ihtimaline karşı mağazaların vitrinlerini ahşap panellerle kapatarak güvenlik önlemlerini artırıyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de esnaf, yağma ihtimaline karşı mağazaların vitrinlerini ahşap panellerle kapatarak güvenlik önlemlerini artırıyor.

BELÇİKA'DA ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ: 200 GÖZALTI

Belçika'nın başkenti Brüksel ve Liège kentlerinde hükümetin tasarruf önlemleri ile eğitim politikalarına karşı düzenlenen gösteriler kontrolden çıktı. Sokaklarda barikatlar kuran protestocular araç ve motosikletleri ateşe verdi. Şiddet olaylarının ardından polis ekipleri yaklaşık 200 kişiyi gözaltına aldı.

İSPANYA VE PORTEKİZ'DE KİRA VE KONUT KRİZİ İSYANI

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda haftalardır çadır kuran protestocular, fahiş kiralara karşı kiracıları koruyacak düzenlemeler talep ediyor. Emeklilerin de enflasyona uygun maaş artışı için sokaklara çıktığı ülkede büyük sendikalar 11 Kasım'a genel grev çağrısı yaptı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da da barınma krizine karşı kitlesel yürüyüşler gerçekleştirildi.

ARNAVUTLUK'TA DA SOKAKLAR HAREKETLENDİ: DALGA DOĞU'YA KAYIYOR

Batı ve Güney Avrupa'yı saran huzursuzluk Balkanlar'a da sıçradı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 24 Ekim'de düzenlenen eylemlerde siyasi ve ekonomik sorunlara tepki gösterildi. Tüm kıtada yükselen enerji fiyatları, kamu kesintileri ve enflasyon ortak tepki odağı olmaya devam ediyor.


Avrupa sınırlarında 16 kilometrelik TIR kuyruğu: Sürücüler 7 güne varan bekleyişle karşı karşıya
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Başlıklar :avrupafransai̇talyai̇spanyabelçikaportekizarnavutlukprotestolar
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