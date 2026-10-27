Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Çin’de
09:30, 27/10/2026, Salı
DHA
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, resmi ziyaret kapsamında Çin'e gitti.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hefei kentine ulaştı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 27-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Çin’in Hefei Xinqiao Uluslararası Havalimanı’na indi. Steinmeier yaklaşık sekiz yıl aradan sonra Çin’e yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Qiang ve Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji ile bir araya gelecek.
Dünya
Sırbistan'da Öğrenci Listesi seçim galibiyetini kutladı
Dünya
Rusya'dan Ukrayna'nın üç bölgesine saldırı: Limanlar ve trafo merkezleri vuruldu
Dünya
İngiltere yine AB yolunda