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Almanya'da Hitler'in de kullandığı dağ evi 'Kartal Yuvası'nda yangın çıktı

Almanya'da Hitler'in de kullandığı dağ evi 'Kartal Yuvası'nda yangın çıktı

10:53, 25/10/2026, Pazar
AA
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Almanya'da Hitler'in de kullandığı dağ evi 'Kartal Yuvası'nda yangın çıktı
Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, evde kimsenin bulunmadığı ve yangında yaralanan olmadığı ifade edildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde nasyonal sosyalizm döneminde Adolf Hitler'in de kullandığı "Kartal Yuvası" olarak bilinen Kehlsteinhaus adlı dağ evinde yangın çıktığı bildirildi.

Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam 21.15 civarında Berchtesgaden'deki Obersalzberg bölgesinde bulunan Kehlsteinhaus'ta yangın alarmı verildiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin binanın tamamen alevler içinde olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

Bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle yangın söndürme araçlarının olay yerine ulaşmakta zorlandığı bilgisi verilen açıklamada, yapının içine ve çevresine ancak solunum koruma ekipmanlarıyla girilebildiği kaydedildi.

Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, evde kimsenin bulunmadığı ve yangında yaralanan olmadığı ifade edildi.

Bir kişi gözaltına alındı

Açıklamada olaya ilişkin Traunstein polisi tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yangının çıkmasından kısa süre sonra polisin dikkatini çeken bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, söz konusu kişinin yangınla bağlantısının olup olmadığının soruşturulduğu vurgulandı.

Şüpheli Alman vatandaşı

Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğünden yapılan bir sonraki açıklamada, gözaltına alınan 33 yaşındaki kişinin Berlin'de ikamet eden Alman vatandaşı olduğu belirtilerek, bu kişinin kundaklama suçu işlediğine dair kuvvetli bir şüphenin bulunduğu ifade edildi.

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda şüphelinin ruhsal bir hastalığı bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu nedenle savcılığın şüphelinin bir psikiyatri hastanesine geçici olarak sevk edilmesini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada mahkemenin de savcılığın talebini kabul ederek kundaklama suçlaması kapsamında şüphelinin psikiyatri hastanesinde tutulmasına yönelik karar verdiği kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre yangınla ilgili düzenlenen basın toplantısına katılan polis amiri Gerhard Holzinger, şüphelinin yakalanmasına ilişkin bilgi verdi.

Holzinger, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine giderken plakasız kırmızı motosiklet kullanan bir kişiyle karşılaştıklarını belirterek, yangının kundaklama olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak sürücünün ortak çalışmayla gözaltına alındığını söyledi.

Şu anda başka failler olduğuna dair herhangi bir ipucu bulunmadığını aktaran Holzinger, söz konusu motosiklete el konulduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Traunstein Savcılığı Sözcüsü Rainer Vietze de şüphelinin ruhsal bir rahatsızlığı bulunduğunun gözlemlendiğini ve hazırlanan bilirkişi raporuyla bunun doğrulandığını aktardı.

Kehlsteinhaus yeniden inşa edilecek

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Kehlsteinhaus neredeyse tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve binanın çatısının bazı bölümleri çöktü.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, yapının yeniden inşa edileceğini belirterek, binanın sigortalı olduğunu ve sigorta şirketine yapılabilecek olası taleplerin incelendiğini ifade etti.

Herrmann, yapının yeniden inşasının zaman alacağını dile getirdi.

1938'de 1834 metre yükseklikte inşa edilen yapı, bugün restoran olarak kullanılıyor ve binanın terasında yer alan sergide yapının tarihi anlatılıyor.

Yapı, Nazi döneminde üst düzey yetkililer tarafından siyasi temsil ve misafir ağırlama amacıyla kullanıldı. Adolf Hitler de burada diplomatları ve yabancı misafirleri ağırladı ancak yapıyı nadiren kullandı.

Kehlsteinhaus nasyonal sosyalizm döneminde daha çok Nazi yönetiminin üst düzey isimlerine dinlenme ve özel kutlamalar için hizmet etti.

Başlıklar :AlmanyaBavyeraHitlerKartal YuvasıKehlsteinhausyangın
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