İngiltere yine AB yolunda

Avrupa Birliği’ne (AB) yeniden katılma seçeneğini değerlendiren İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin AB ile gelecekteki ilişkisi kapsamında, Birlik'in serbest dolaşım kurallarını yeniden benimsemeye açık olduğunu belirtti. Burnham, önümüzdeki ay Brüksel'de düzenlenmesi beklenen ve uzun süredir gündemde olan Birleşik Krallık-AB zirvesi öncesi, Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurulmasına yönelik çeşitli seçenekleri ortaya koyma sözü verdi. İlerleyen dönemde İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmak için başvuruda bulunması ihtimalinden bahseden Burnham, ülkenin, Brexit'ten bu yana ülkede göçün nasıl değiştiği konusunda "dürüst bir tartışma" yürütmesi gerektiğini söyledi. Burnham, İngiltere'nin 2020'nin başlarında AB'den ayrılmasından bu yana ülkeye yönelik göçün "farklı" bir nitelik kazandığını ifade etti. Burnham, Sunday Times gazetesine verdiği demeçte, İngiltere’nin Brexit öncesinde dahil olmadığı avro bölgesine veya sınırların kaldırıldığı Schengen bölgesine katılmayı gerektirecek herhangi bir şeyi "asla tavsiye edebileceğimi sanmıyorum" ifadesini kullandı.

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