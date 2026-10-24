Arnavutluk'ta sokaklar karıştı: Protestocular polise havai fişeklerle saldırdı

Akdeniz'de İsrail ve Yunanistan'dan ortak tatbikat: İsrail basını Türkiye'ye 'açık mesaj' verildiğini yazdı
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında varlık gösteremeyen İsrail ve Yunanistan, çareyi yine provokatif ittifaklarda arıyor. Gazze'de on binlerce masumu katleden soykırımcı İsrail ile Atina yönetiminin donanmaları, Akdeniz sularında ortak bir askeri tatbikata imza attı. Tatbikatın askeri bir eğitimden ziyade Türkiye'yi hedef alan siyasi bir şov olduğu ise İsrail basınının itirafıyla gün yüzüne çıktı. Tatbikatı yakından takip eden Times of Israel muhabiri Emanuel Fabian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun bu hamleyle doğrudan Ankara'yı hedef aldığını aktardı. Fabian, "İsrail ordusu, bu ortak tatbikatın Türkiye'ye açık bir mesaj niteliği taşıdığını belirtti" diyerek, kurulan kirli ittifakın asıl niyetini ifşa etmiş oldu.