Sırbistan'da Öğrenci Listesi seçim galibiyetini kutladı

Arnavutluk'ta sokaklar karıştı: Protestocular polise havai fişeklerle saldırdı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi. Öfkeli kalabalığın güvenlik güçlerine havai fişek ve meşalelerle saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Arnavutluk'ta siyasi tansiyon bir kez daha sokaklara taştı. Başkent Tiran'da toplanan ve hükümetin politikalarını eleştiren binlerce protestocu ile güvenlik güçleri arasında sert arbedeler yaşandı. Başlangıçta sloganlarla devam eden gösteriler, ilerleyen saatlerde yerini şiddet olaylarına bıraktı. Emniyet güçlerinin kurduğu kordonu aşmak isteyen öfkeli kalabalık, polise havai fişek, meşale ve çeşitli cisimlerle saldırdı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişeklerin bu kez kutlama için değil, bir çatışma aracı olarak kullanılması sokaklardaki kaosun boyutunu gözler önüne serdi.Polis ekipleri ise kontrolden çıkan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etmek zorunda kaldı. Bölgedeki gergin bekleyişin ve sokak aralarındaki gerilimin zaman zaman devam ettiği bildirildi.