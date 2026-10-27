, Salı19:04, 27/10/2026
'Hulk' yıldızı Mark Ruffalo'dan Filistin'e destek mesajı: Eşitlik olmadan barış olmaz
Hollywood'un ünlü oyuncularından Mark Ruffalo, rapçi Macklemore'un İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlediği "Özgür Filistin" konserine video mesaj gönderdi. Filistin halkına desteğini yineleyen ünlü oyuncu Ruffalo, "Özgür Filistin için mücadele etmeye devam edin. Eşitlik olmadan barış olmayacak" ifadelerini kullandı.
Marvel filmlerinde canlandırdığı "Hulk" karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Filistin'e desteğini bir kez daha dile getirdi.
Rap sanatçısı Macklemore'un Dublin'de düzenlediği
"Özgür Filistin"konserine video mesajla katılan Ruffalo, Filistin halkının özgürlüğü ve eşitlik mücadelesine destek çağrısında bulundu.
‘EŞİTLİK OLMADAN BARIŞ OLMAYACAK’
26 Ekim'de düzenlenen konserde dev ekrana yansıtılan video mesajında Ruffalo,
"Özgür Filistin ve dünyanın her yerindeki insanlık için mücadele etmeye devam edin. Eşitlik olmadan barış olmayacak. Sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Haklı mücadelenizi sürdürün"ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun Filistin'e destek mesajı, konseri takip eden binlerce kişi tarafından alkışlarla karşılandı.
BİNLERCE KİŞİ FİLİSTİN İÇİN BİR ARAYA GELDI
Dublin'deki 3Arena'da düzenlenen ve yaklaşık 13 bin kişinin katıldığı konserde Macklemore'un yanı sıra Hozier ve Kneecap gibi sanatçılar da sahne aldı. Filistin'e destek amacıyla düzenlenen konserin gelirlerinin, bölgedeki insani yardım çalışmalarına aktarılacağı açıklandı.
Başlıklar :Mark RuffaloFilistinDublinMacklemore