Siber Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Algoritmaların millî güvenliğe etkisi masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu'nda, Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirmeyi amaçlayan Dijital Egemenlik Stratejisi ele alındı. Toplantıda, yapay zekâ kaynaklı siber tehditler, dijital platformlardaki algoritmik yönlendirme faaliyetleri ve bunların millî güvenlik üzerindeki etkileri değerlendirildi. Kritik altyapıların korunması, teknolojik bağımsızlığın artırılması ve siber caydırıcılık kapasitesinin geliştirilmesi öncelikler arasında gösterildi. Stratejik hedefler doğrultusunda kurumların kararları uygulaması, süreçlerin izlenmesi ve kamu, özel sektör ile akademi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda, küresel ve bölgesel gelişmelerin siber güvenlik ortamına etkileri, uluslararası alandaki güncel siber olaylar ve değişen tehdit dinamikleri masaya yatırıldı.
Yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerin siber tehditlerin niteliğini, kapsamını ve hızını nasıl etkilediğine ilişkin Kurula bilgi sunuldu.
DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ ALGI FAALİYETLERİ GÜNDEMDE
Dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin millî güvenlik ve toplumsal dayanıklılık üzerindeki riskleri değerlendirildi.
DİJİTAL EGEMENLİK STRATEJİSİ SUNULDU
Stratejide belirlenen hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanması, süreçlerin etkin biçimde izlenmesi ve ilerlemenin düzenli olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca siber tehditlerle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak risk değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması üzerinde duruldu.