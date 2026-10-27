Siber Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Algoritmaların millî güvenliğe etkisi masaya yatırıldı

Sağlık uzmanlarından ortak çağrı: Elektronik sigaraya geçit vermeyin

Türkiye'de tütün kullanımına karşı hazırlanacak yeni yasal düzenlemeler öncesinde 10 uzmanlık kuruluşundan ortak çağrı geldi. Kuruluşlar, yeni yasaya destek vermek için beş şart ortaya koydu. Elektronik sigara ve yeni nesil nikotin ürünlerinin kesin olarak yasaklanmasını isteyen uzmanlar, sigaraların satış noktalarında kapalı dolaplarda tutulmasını, tütün endüstrisine yönelik teşviklerin kaldırılmasını ve kapalı alanlarda hiçbir istisnaya izin verilmemesini talep etti. Kuruluşlar, "Tütün kontrolünde geri adım değil, daha güçlü koruma istiyoruz" çağrısında bulundu.