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Ankara merkezli 18 ilde operasyon: Yasa dışı bahis soruşturmasında 55 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 18 ilde operasyon: Yasa dışı bahis soruşturmasında 55 kişi gözaltına alındı

10:55, 27/10/2026, Salı
AA
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Ankara merkezli 18 ilde operasyon: Yasa dışı bahis soruşturmasında 55 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 79 şüpheliden 55'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis sitelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan 79 şüpheliden 55'i yakalandı.

Yapılan teknik dinleme ve takip çalışmaları neticesinde şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerini işlettikleri, bu sitelerin altyapı yazılım ve çağrı merkezi faaliyetlerini organize bir şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Ankara merkezli olmak üzere Adana, Aydın, Batman, Eskişehir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova, Kahramanmaraş, İzmir, Sivas, Diyarbakır, Siirt, İstanbul, Antalya, Hatay, Erzurum ve Edirne olmak üzere toplam 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek, belirlenen adreslerde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinde haklarında gözaltı kararı bulunan 79 şüpheliden 55'i gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen 23 şirkette arama yapıldı ve bu şirketlere kayyum atandı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahıs ve şirketlerin toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon lira olduğu belirlendi.

Örgüt elebaşısının kurduğu şirketlerden gelen paraları kendi kişisel hesaplarına çektiği, şirket çalışanları aracılığıyla kripto varlık borsaları üzerinden yasa dışı bahis sitesi çalışanlarının maaşlarının ödendiği tespit edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

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Başlıklar :Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıYasa dışı bahisAdanaAydınBatmanEskişehirŞanlıurfaMersinYalova
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