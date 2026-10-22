Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 19 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı
23:12, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:48, 22/10/2026, Perşembe
AA
Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik, 19 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bu kişilerden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.
Gündem
Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi: Kuyumcu kasasından F serisi banknotlar çıktı
Gündem
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni operasyon: 38 şüpheliden 22’si gözaltına alındı
Gündem
Alihan Kuriş soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı
Gündem
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan yeni dalga operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı