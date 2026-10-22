Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 19 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

DMM: AFAD dalgıçlarının görevi bıraktığı iddiaları asılsızdır

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu’ yönündeki iddialar asılsızdır” denildi.