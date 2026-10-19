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Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi: Kuyumcu kasasından F serisi banknotlar çıktı

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi: Kuyumcu kasasından F serisi banknotlar çıktı

14:03, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:30, 19/10/2026, Pazartesi
DHA
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Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi: Kuyumcu kasasından F serisi banknotlar çıktı
FETÖ’nün şifreli banknotları cuntacılarda da yakalandı

Ankara'da Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Amasya’daki bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kuriş soruşturmasında karanlık para trafiği, şaibeli kuyumculuk işlemleri ve usulsüz hisse devirleri mercek altına alınırken, aramalarda ele geçirilen "1 dolarlık" banknotlar FETÖ’nün örgütlenme ve finans yöntemlerini akıllara getirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ terör örgütü mensuplarının üzerlerinde ve kasalarında ele geçirilen, elebaşının "okuyup üflediği" iddia edilen ve örgütsel hiyerarşiyi simgelediği öne sürülen F serisi 1 dolarlık banknotlar, yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında da ortaya çıktı.

Amasya’da bir kuyumcu dükkânına yapılan operasyonda 5 adet F serisi 1 dolarlık banknot ele geçirildi. F serisi dolarların birinci derece örgüt militanlarında bulunduğu biliniyor.

5 adet "F serisi 1 dolar" çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı ileri sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olarak Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet suçlarından 19 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamette ve 16 iş yerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı suçlar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda Amasya’da da Hüseyin Uysal gözaltına alındı.

Şüpheli Uysal’ın ortağı olduğu, Amasya Kocacık Çarşısı İğneci Baba Sokak’ta bulunan "Amasya Fazilet Pırlanta ve Kuyumculuk" isimli iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, ziynet eşyalarının bulunduğu tezgâhın altındaki çelik kasada 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi. FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi dolarlarla ilgili olarak şüpheli Uysal’ın, bahse konu paraları hatırlamadığını iddia etti. Paraları müşterilerden aldığını öne süren şüpheli banknotları hangi tarihte müşterilerden aldığını beyan etmedi.

FETÖ’nün şifreli banknotları cuntacılarda da yakalandı

Terörist elebaşı Fetullah Gülen’in bir konuşmada "Hepiniz 0’sınız, 1’den önce olursanız bir anlam ifade etmezsiniz. Ancak 1 olursanız değer kazanırsınız. Ben 1’im" dediği ortaya çıkmıştı. Örgüt mensupları da Cuntacılar kendilerine verilen bu paraları taşırken, örgüt lideri gibi ’1’ olduklarına inanıyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan cuntacı hainlerde de "F serisi" 1 dolarlardan çok sayıda ele geçirilmişti.

Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen yapılanmanın, FETÖ’ye benzer bir gizlilik ve hiyerarşiyle hareket ettiği değerlendiriliyor. Talimatların bölgesel sorumlular üzerinden alt kademelere iletildiği, yurt dışı bağlantılarının bulunduğu ve elde edilen kayıt dışı kazançların bir kısmının yurt dışına aktarıldığı yönündeki iddialar titizlikle inceleniyor.

Bağış ve sahte kuyumculuk ticareti mercek altında

Soruşturmanın finansal boyutunda ve kurban bağışları gelirlerinin makbuzsuz toplandığı, kayıt dışı paraların belirli noktalarda toplanarak taşıyıcılar aracılığıyla aktarıldığı yönündeki tespitler yer aldı.

Soruşturmaya yansıyan bir tanık ifadesi ise kuyumculuk sektörü üzerinden yürütüldüğü öne sürülen işlemleri gündeme getirdi. Tanık, çok sayıda valizle olağan dışı hareketliliğin yaşandığı bir atölyede yüksek miktarda altın bilezik üretildiğini, bu ürünlerin sanki cari hesap ilişkisi varmış gibi gösterilerek çeşitli kuyumculara dağıtıldığını, gerçekte ise hiçbir alım satım işlemi yapılmadığını beyan etti.

Yapılanmanın, şirketleri nasıl kontrol altında tuttuğu da tanık ifadeleriyle gündeme geldi. Bir tanık, şirkete ortak yapılırken kendisinden, "ölümü hâlinde hisselerin mirasçılarına geçmesini engellemek" amacıyla açık imzalı bir kâğıt alındığını iddia etti. Savcılığın, söz konusu şirketlerin gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmadığı ve örgüt talimatıyla yönetildiği şüphesi üzerinde durduğu belirtildi.

Kurban ve kuyu açma faaliyetleri gayr-ı resmi

Ayrıca, bağlantılı olduğu belirtilen bir derneğe ilişkin raporda, kurban ve kuyu açma faaliyetlerine dair resmî belge sunulamadığı, evrakların e-posta çıktısı veya fotokopilerden ibaret olduğu tespitine yer verildi. Dosyada, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla tanıklar ve başvurucular üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığına ilişkin değerlendirmeler de bulunduğu belirtildi. Savcılığın, finansal ağın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturmayı derinleştirerek sürdürdüğü kaydedildi.

Denizolgun’un şüpheli ölümünde FETÖ izi çıkmıştı

Dosyadaki tanık ifadelerine göre, Arif Ahmet Denizolgun’un FETÖ’nün iş birliği teklifini reddetmesi üzerine, yönetimin Alihan Kuriş’e devredilmesini sağlamak amacıyla Denizolgun’a yönelik şüpheli bir ölüm veya zehirleme planı yapıldığı iddia edilmişti. Soruşturmada, örgütün finansörlerinden ve kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Mehmet Özmen’in adli sicil taramasında geçmişe dönük FETÖ üyeliği kaydı tespit edildiği; Özmen’in örgüt üyelerinin yurt dışına kaçış organizasyonlarında rol oynadığının belirlendiği ileri sürüldü.

22 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmalar gerçekleştirildi. Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında; Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı. Bu kapsamda, 19 Ekim 2026 günü Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22’si yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.


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Başlıklar :FETÖAlihan KurişsoruşturmaF serisi dolar
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