İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda yeni gelişme: 8 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı "üreme hücresi" ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 8'inin tutuklandığı, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği bildirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Organ ve doku ticareti" ile "2238 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada, firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm suç türlerinde olduğu gibi "vücut dokunulmazlığına karşı suçlarla" mücadele amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle ve kararlılıkla süreceği bildirildi.